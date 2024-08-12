慧妍雅集公布執委會名單　朱凱婷接李潔瑩棒做會長

慧妍雅集今日（12日）舉行慈善月餅義賣賀中秋2024活動，並公布剛上任之執行委員會委員名單，包括：會長朱凱婷（Heidi Chu）、副會長戚黛黛（Priscilla Chi）、司庫宋愛儀（Ivy Sung）、秘書陳茵媺（Aimee Chan）、公關理事王嘉慧（Cathy Wong）、會員拓展理事莊思明（Lisa）等，席上上屆會長黎諾懿太太李潔瑩（Nicole），將象徵慧妍雅集之權杖交到朱凱婷手上。

Heidi表示參選港姐長達20年 ，今年首度擔任會長一職大感榮幸，她說：「之前因為工作關係，主要做司儀工作，今年就想試吓新挑戰，之前啲會長做得好成功，所以都有擔心同大壓力，但有好多前輩支持，同埋又有黛黛做副會長幫我。」問今年慧妍有何大計，她指主題是「愛無限」，社會各界有需要人士都想提供協助，不過她特別想推廣精神健康：「有好精神就健康好，做乜都好。」

談及委任Aimee擔任秘書，Heidi表示她正放假中，大讚Aimee作風認真：「佢有問做乜先 ，有認真諗自己做唔做到，唔係答應咗就乜都唔做。」又謂覺得慧妍多年來可集合參選佳麗及朋友一齊做慈善，是相當有意義。而黛黛表示去年任職副會長，今年繼續留任是為支持新會長Heidi，她說：「我哋一齊出力，攞金錢，時間出嚟做。」