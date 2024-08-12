支嚳儀冇受《中年》不和傳聞影響　專業做好《野男Live》

《中年好聲音》支嚳儀、胡蓓蔚、火火和陸浩明今日（12日）與22位參賽者到將軍澳電視城為《我推的野男Live！》綵排，即場宣布目前網上人氣最強三甲為（6）劉柏康、（13）張家揚及（17）翟錦豪。胡蓓蔚笑指經過綵排後自己貼了很多心水，她笑謂：「因為見到佢哋博到盡，有啲最初見嗰陣係好怕醜或者好Cool，但到拍嗰陣就變得好有力量好野性，反而覺得展現到男生可愛一面。（老公單立文係咪可愛？）佢係有型，但喺屋企經常着短褲，沖完涼會赤裸上身。」她笑指自己見慣大場面，但綵排時也睇到嘩嘩叫，直播時一定要加倍注意克制。笑問會否有主持人福利？她即笑謂：「到時會睇實直播留言，歡迎大家提出叫男士抱起支嚳儀！」

至於支嚳儀就表示受參賽者影響，令她也想做運動去鍛煉肌肉，她指自己也是選秀節目出身，以過來人身份教路：「有叫大家可以多啲影相或錄影，然後睇重播，訓練自己面對鏡頭時自然啲，最重要係展露笑容。」提到她近日受《中年好聲音》學員間的不和傳聞纏身，心情可會受影響？她説：「自己會好專業地主持，希望節目能非常正能量。」

至於獲網民票選網上人氣三甲的劉柏康、張家揚及翟錦豪都表示感謝身邊親朋好友投票，劉柏康之前獲主持人心水選擇，他表示沒想過會「冧莊」，身為舞蹈員的他自己對Pose有信心。泰拳教練翟錦豪感謝拳館學生支持，戴帽現身的他被問到除帽是否最後撒手鐧？他笑指因光頭不好看，節目中會否除帽仍未決定。至於張家揚就表示參賽者間有互相畀Like，今次能成為三甲要請食飯。