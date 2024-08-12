本日日本：全新貓咪耳機　喵聲四起

各位貓奴注意，日本品牌Radius剛推出的「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」真無線藍牙耳機系列，值得望多兩眼！該款耳機的充電盒設計靈感來自熟睡中窩成一團的貓咪，有黑貓、混色貓及白貓三款造型，盒子下方設計了魚型的LED充電燈，可確認目前電池殘餘量，如果閃爍就表示電量不足，需要叉電。另外，耳機的語音播報使用的是貓咪的聲音，例如開機時的「Myaah」、連接耳機時的「Meow!」、電量不足時的「Gohaaan」，它還具有「咕嚕聲模式」，透過輕敲耳機上的觸控感應器5次，你可以聽到貓咕嚕聲3分鐘，讓愛貓人士無法抗拒。機身以大理石花紋點綴，每個紋理都是獨一無二。此外耳機也使用了IPX 4防潑濺材質，可保護耳機不受汗水、雨水等影響。規格方面採用藍牙5.3版本，續航力為3.5小時，搭配充電盒使用的話最長可連續使用17.5小時。秉持着愛貓理念，每銷售一組耳機，品牌就會捐贈20日圓給貓咪保護團體，買如此可愛的耳機又可做善事，令人很難忍手。售8,822日圓（約HK$468）。