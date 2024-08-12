「籃神」羅天宇鍊贏球星　開口讚陳懿德主持奧運好叻

TVB「籃」神羅天宇，日前與香港球星蘇志樂、韓天次、楊文綱和吳嘉軒等現身籃球比賽活動，為一眾參加者打氣及進行表演賽，近日忙於在內地拍攝劇集《金式森林》的羅天宇，為了投入運動熱潮，特意從內地趕來參加活動，與同場球星高手過招，更與其中一名比賽冠軍羅天朗合力聯手，與韓天次較量，最終勝出比賽，將全場氣氛推到最高！

天宇坦言非常興奮能與多位球星同場，表示亦有留意奧運消息：「因為身在內地拍劇，所以其實完全睇唔到比賽，不過張家朗同何詩蓓拎獎牌我都有留意。」談到早前奧運，男子籃球金牌爭奪戰，天宇坦言為工作關係，錯失觀看直播機會：「我朝早都係由深圳趕嚟活動，所以我冇睇到，都係起身同化妝嗰陣睇番賽事精華。我自己本身好鍾意勒邦占士（LeBron James）同史堤芬居里（Stephen Curry），佢兩個真係好勁。」談到與小朋友強強聯手，他讚賞對方技術了得，小小年紀已經非常熱愛籃球。

天宇又透露尚有一星期便拍攝完畢，在內地開設雞蛋仔生意的他，表示希望將雞蛋仔帶到劇組萬歲，但可惜未能成事：「我直頭好想喺現場整雞蛋仔畀佢哋食，但可惜唔可以整污糟啲地方，所以今次未能成事。（依家生意點？）依家已經有八間分店，八間都喺深圳，都想準備得好啲，去其他地方開分店。」而講到其緋聞女友陳懿德連踩10日直播主持大獲好評，他表示亦有留意相關報道，並大讚對方勤力：「佢真係好叻，又勤力，見到啲報道係鋪天蓋地。（有冇叫佢加油？）私下就冇，可能都會喺社交網留言畀佢，見佢訪問人又幾好，做《福祿壽訓練學院》又做得唔錯。」

至於四位香港籃球運動員蘇志樂、韓天次、楊文綱和吳嘉軒，異口同聲表示首次在商場打籃球，氣氛非常良好，因為觀眾能夠近距離接觸，並嘆現時的小學生籃球技術高超。吳嘉軒讚賞比賽者實力非凡，笑言與當年的自己技術差不多。而蘇志樂則坦言當年很遲才接觸籃球，故覺得在場的小學生比自己當年更強勁。楊文綱寄語現時的小學生比自己當年幸福，因為訓練班及資源多了，希望小學生可以找緊機會，努力學習及進步。