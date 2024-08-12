李幸倪衝紅館又要跑數　婚事生B擺埋一邊

「實力唱將」李幸倪在港台頒獎禮封后後，為慶祝明年入行15周年，預告相隔7年再踏紅館舞台，準備挑戰連開4場及4面台，迎接事業另一個高峰；不過萬事俱備下，她卻自爆尚欠一項關鍵要素，所以未有半年要努力「跑數」，就算被封「多產天后」，但婚事、生B統統暫停。

李幸倪（Gin Lee）推出今年第3首派台歌《新牌仔》，除主唱外，更參與作曲及做監製，日前她接受訪問時指之前亦有兼顧幕後工作，只是近幾年較少，而歌曲欲帶出「成長」課題，靈感來自她對人生的觀察及體會，她說：「呢個主題我『袋』住咗好多年架啦。」之後會再推出多兩位歌曲，有指她是英皇的「多產天后」，她笑住謂：「要跑數嘛，再勤力啲。」

明年是她入行15周年，而舉行紅館個唱相信是其最大型的慶祝項目之一，她謂：「希望明年下半年，之前開過兩場三面台，所以想有進步，希望開到4場以上，同埋挑戰四面台，（入咗申請紅館檔期未？）公司自有安排，公司要投放多啲資源先可以做多幾場，所以我一定要搵到首代表作先得，仲有半年時間畀我去『撞』。」

她又呻現時「好歌難求」，正如去年的《企好》成績已達標，但自感未算是「好爆」，只是時代變得太快，歌迷口味亦很難捉摸，所以她一直尋覓中：「以前可能係一首慘情歌就會『中』，但依家興啲歌，我仲研究梗，就好似依家啲社交媒體咁係不停咁變緊，依家做歌手唔要專注唱歌，仲要識推銷自己，識搞笑又識講嘢，識四百般武藝都唔夠。」正如她的新歌所說，任何年齡都仍要學習中。

問到如二度完成紅館夢，可會踏入結婚、生b人生新階段？自認是工作狂的她，不諱言婚事永遠放在事業之後，她無懼傷男友心說：「呢幾年想做嘢同陪家人先，婚姻可能要幾年後先再諗，因為我真係顧唔到咁多嘢，（唔怕不婚就分？）要分開係整定嘅，我好隨緣。」加上她沒有生b的壓力，所以讓她追求事業上另一個高峰。

場地：No.5 Studio