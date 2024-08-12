汪明荃演老角佘太君獲好評　米雪睇到眼濕濕

粵劇出品人彭美施擔任總策劃、粵劇名伶汪明荃率領超過十多位文武生以及花旦，參與的新編粵劇《忠烈楊門》，一連四場演出昨晚落幕，首度演老角佘太君的汪明荃，出場獲掌聲不絕，甚至其餘文武生、花旦與武師對打場面，觀眾均報以熱裂掌聲，謝幕時觀眾反應熱烈安哥之聲不絕，一眾演員更三度謝幕感謝戲迷。

汪明荃於謝幕時表示：「一連四晚演出完成，實在有些不捨，很多謝連日來大家的支持，給予很多意見，在個人而言是上了一課，因為從未演過佘太君角色，唱平喉又做老人家是沒試過，雖然自己跟那個角色的年紀也差不多呢 ! 」更透露從協商如何演出，再接劇本，研究角色再排練，一直都好緊張，感謝台前幕後對她照顧有加，亦辛苦音樂師傅和武師兄弟姊妹，不諱言已經愛上佘太君這個角色。

連日來亦有不少圈中人到來捧場，如陳寶珠、米雪、張德蘭、鄧達智等，當中米雪大讚汪明荃扮演老角不得了：「剛才看到阿姐與楊令公的夫妻情真也感動，有眼濕濕。」鄧達智亦表示：「知道汪阿姐演老角佘太君，梁非同又反串演楊文廣就一定要來看，因為她改變新形象定必好吸引，而她演佘太君夠火喉亦不過火，造型配合她的角色年齡，做到既有威嚴也有溫柔一面。服裝方面顏色設計好靚，現場觀眾不斷拍掌，是很享受的一個晚上。」