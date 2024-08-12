黑歷史流出　獻身換封口

每個人都有自己嘅秘密，過去唔光彩嘅黑歷史更加唔想畀人知，若然被人揭發，咁可以點做呢？喺日本AV界嘅「黑歷史流出系列」當中，女主角就會以獻身方式作為封口費，搞到對方貼貼服服，咁就唔使擔心黑歷史會曝光啦！

遇上賤男

喺本中出品嘅《人妻在危險人進行中出派對》入面，涉谷妹AIKA結婚之後，本來想過住平凡嘅日子，但係姣婆始終難守寡，佢瞞住老公將自拍色情片段放上網售賣，點知呢件事畀男鄰居發現，更以此威脅AIKA獻身，為免美好婚姻被破壞，AIKA惟有同對方上床兼作為封口費。不過呢個男鄰居唔單止冇口齒，仲好賤格，竟然偷拍兩人床戰並將片段放上網公諸同好，最慘就係AIKA嘅老公最終都發現，結果離婚收場。

嗒女主播

於Moodyz推出嘅《孤僻的女孩子是神乳Cosplayer》當中，鹹濕仔大雄好鍾意睇神乳網紅阿櫻嘅色情直播，尤其係睇見佢大戰四名壯男，實在係興奮無比！後來，大雄發現身邊有個又孤僻又老土嘅女仔水卜櫻，愈睇愈似網紅阿櫻，喺一番追問下，水卜櫻終於坦白承認，仲話搵大雄做下次直播嘅男主角，條件就係要大雄保守秘密。嘩！可以同阿櫻上床激戰喎！大雄梗係答應唔爆響口啦！

機會難逢

片廠kawaii*製作嘅《與慾求不滿便利店人妻的短暫情緣》，講述便利店店長東尼成日留喺便利店工作，同時透過睇鹹網解悶，後來發現夜班兼職人妻伊藤舞雪喺鹹網入面出現，而呢晚東尼趁店內得佢同舞雪兩個人嘅時候，戰戰兢兢咁問女方，舞雪直認不諱，並解釋因為貪玩先至咁做，求東尼唔好話畀佢老公知，然後主動獻身，而東尼好耐都冇近過女色，梗係唔會放過機會，一於展開連番激戰！

簡評

喺呢3部作品當中，本仙最鍾意伊藤舞雪主演嘅《與慾求不滿便利店人妻的短暫情緣》，原因係舞雪擁有超絕品身材以及魔性面孔，再加上劇情集合便利店激戰及NTR元素，而舞雪更加會喺客人光顧嘅時候挑逗店長，令作品包括大量刺激元素，絕對值得一再細味！