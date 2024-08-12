元奎驚爆兩年前中新冠病逝　成龍發文悼念

「七小福」成員元奎是香港著名導演、武術指導及監製，是成龍的師兄弟，亦曾與周星馳合作《新精武門1991》，而為人所認識。成龍今日（12日）在社交網發長文，公開元奎已離世的消息，他留言：「一起緬懷已經離開的元奎。」

成龍晒出一張大合照，慶祝元家班成立65周年，他說：「我們這群人，從六七歲的時候就進入了於占元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起挨師父的揍，也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。後來我們陸續進入電影行業，師兄弟師姐妹互相幫襯，慢慢闖出屬於自己的一片天地，出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛，很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演，擁有了各自的代表作品。就這樣，時光一過幾十年，我們大家的臉上都有了不少皺紋，頭髮也花白了，很多動作也不能再輕易完成了，但是，正如洪金寶大哥說的那樣，我們這群人，一輩子摔摔打打，上天入地，如今還能健健康康的聚在一起，已經是個奇跡。」

他並指透過這次聚會緬懷一番：「我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。」不過成龍並未有透露太多關於元奎離世的事，網民亦紛紛留言追問元奎是否已離世？

及後，香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞）確認元奎已離世兩年：「約兩年前，元奎因為新冠肺炎病逝，但基於家人意願一直未有公開，以我所知他早年已移居加拿大。」

元奎參與的電視與電影逾110部，其中他和周星馳合作拍《新精武門1991》，以及《賭聖》是由他參演和執導的。元奎亦曾為李連杰量身打造《方世玉》系列，讓李連杰榮獲了「功夫皇帝」的美名，該片也被美國媒體選為「史上最佳19部功夫影片」之一，為李連杰走向世界奠定了基礎。而由元奎執導的《中南海保鑣》、《給爸爸的信》更是讓李連杰除了武打場面，更提高了對文戲的駕馭能力。