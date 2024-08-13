【是日通勝】

農曆七月初十

甲辰年 壬申月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、掃舍

忌：交易、出行、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：咖啡色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：桃花旺，但事業運急跌，內心感不是味兒。

金牛座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

雙子座：好人有好報，趁順境時多幫助有需要的人。

巨蟹座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大問題。

獅子座：易結識有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

處女座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

天秤座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

天蠍座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

人馬座：接連發生倒霉的事，勿自暴自棄是最緊要！

山羊座：勿為小事發脾氣，以免給情人留下壞印象！

水瓶座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

雙魚座：收入穩定，經濟狀況佳，生活滿意度提升。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）兔 易破財

鼠：避免先使未來錢，否則會有財困危機。

牛：感情關係穩定，偶有爭吵也無傷大雅。

虎：惡補專業知識，可大大提升謀生能力。

兔：是日沖煞，判斷力弱，易有金錢損失。

龍：事業運不佳，士氣受挫，脾氣也變差。

蛇：瑣事纏身，是時候檢討一下工作安排。

馬：整體運勢尚可，唯獨理財方面要小心。

羊：熬夜沒好處，要養成早睡早起的習慣。

猴：棘手問題獲解決，偷閒時機終於來了。

雞：桃花旺，已婚者是時候享受二人世界。

狗：言者無心，聽者有意，說話要經大腦。

豬：專注於工作是好，但要顧及家人感受。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

五行掌（上）

在世界上，相信沒有一雙手掌是相同的，包括掌紋、掌形、手指紋，故此構成每人有每人之命運，並在玄學上統計出一套掌形之公式。西方手相學家分出了七種掌形，即方形手、篦形手、圓錐手、哲學手、複雜手、原始手及精神手。而中國則分為六種手形，即金形手、木形手、水形手、火形手、土形手及混合手。

雖然手形分為幾種，但箇中千變萬化，如何在此千差萬別的手形去分析人生，才是研究手相學的關鍵所在。在此先解說一下中國五行生剋的概念，五行相生是金生水、水生木、木生火、火生土、土生金，一般而言都喜相生為佳，相剋為凶，但如果只是少少相剋也無大礙，但相剋太多自然是不理想了。

五行相生是金生水、水生木、木生火、火生土、土生金，當中之所謂混合手，便是五行混合得太多，不太屬於某一種掌形之謂也。今論述一下五行掌之大概：

水形掌掌肉肥滿，身體比較肥，面形也是胖胖的，面色帶黑，手會比較柔軟，手毛也較多，指甲稍薄，掌紋細緻而不多，此為之水形得真。帶木太多便不宜，金太重亦非佳，帶火則主富，少土無問題，太多則凶。