謝霆鋒霸頭位捧場　鄧紫棋緊張嗌男神

鄧紫棋的北京鳥巢「4連開」演唱會今日公開售票，她預告有多重驚喜，令歌迷開心不已。而前晚的巡唱澳門站，謝霆鋒亦有捧場，鄧紫棋以「男神」形容他，笑言望見都好緊張。

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會澳門站前晚圓滿落幕，一連6場座無虛席，亦是她迎來33歲前最後一站。G.E.M.以一身純白女爵裝獻唱《摩天動物園》揭開序幕，之後唱出一系列經典歌曲串燒，包括《睡公主》、《A.I.N.Y 愛你》、《Where Did U Go》等，最後以《句號》畫上完美句號。

自認普通女仔

期間她與歌迷互動，剖白內心世界：「其實我都只不過係一個好普通嘅女孩子，好多時候我沒有大家見到這麼堅強，我和你們一樣，也有很驚的時候。你們不是一個人面對生命，我會用我的音樂陪你們。」連日都有不少藝人捧場，前晚則有謝霆鋒驚喜現身，G.E.M.向大家介紹完好友關心妍及MC Jin後說：「有一個人……好驚張，因為佢坐喺第一行，其實成晚我不斷咁喺度望佢，一見到佢望住我，我就即刻望其他地方，好緊張，我嘅男神呀！謝霆鋒！」霆鋒即打招呼及拍手，事後他上載與G.E.M.的合照，寫道：「充滿能量和感染力的舞台，BRAVO！Good Show！」無綫小花何依婷及戴祖儀亦孖住睇騷。

另外，G.E.M.早前宣布8月22至25日在北京鳥巢「4連開」，被網民封為「華語樂壇一姐」，門票今日開售，她預告將送上連串驚喜，除了換舞台新裝外，更有新編排的舞蹈。