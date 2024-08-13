娛圈單打︱揪贏全世界正常　咁都揪唔贏至奇

在全球一片爭議聲中，中華台北「女」拳手林郁婷、阿爾及利亞「女」拳手卡莉芙毫不意外地，在奧運決賽其所屬體重級別揪贏全世界奪金。台灣及西方左膠媒體隨即以「她們用實力說話」等標題歡呼祝賀，強調兩位「女將」實至名歸喎。

喂，佢哋兩位「骨格精奇」、「女生男相」、「Man過你老竇」，咁都揪唔贏對手至奇啦，所謂用實力說話，根本無法自圓其說，更無法釋除外界疑慮。網壇傳奇女將「女金剛」娜華蒂露娃（Martina Navratilova）就無懼左膠施壓再度開炮，認為林郁婷的勝利是男性與女性競爭後的結果，批評林郁婷「卑鄙、危險」。至於卡莉芙決賽對中國楊柳，後者被「她」打得毫無招架之力，只能頻頻以攬實對方示意唔好再打，真係睇見都覺得陰功！

事實上，國際拳總（IBA）因「性別檢測」異常為由，早在去年拳擊世錦賽後已取消兩位「女將」資格，主席揚言「唔會睇拳手兩腿之間有甚麼」，而係根據檢測結果、他們帶有男性染色體而作出DQ決定，結果「講真話」又惹來西方左膠輿論狠批為語無倫次。本欄就覺得，語無倫次係西方左膠囉，搵兩張穿上裙仔的童年照，就話證明兩位拳手自細已經係女仔，哈！咁一個女仔自細剪短頭髮又着褲，係咪可以證明佢係一個男仔？

當然，最兒戲都係國際奧委會，運動員性別只以護照為準，即係講個信字。《哈利波特》作者J.K.羅林講得啱㗎，係咪要見到有女拳手被打死先至開心？咁樣攞金牌係咪勝之不武，大家心中有數啦。