東方日報C1：湯告魯斯空降被包圍　遭箍頸強吻

奧運閉幕禮在香港時間昨日凌晨舉行，開始時不少網民指表演未見很大驚喜，直至響起經典電影《職業特工隊》（Mission:Impossible）的主題音樂，「靚佬湯」湯告魯斯隨即型爆現身會場上方，完成「不可能的任務」，他由球場頂端吊着鋼索「一躍而下」降落地面，出場方式讓人抹一把汗，成為全晚高潮，引來全場哄動。

靚佬湯降落後步行向舞台時，受到在場運動員夾道歡迎，怎料一名中年女子突然於人群中衝出，向靚佬湯「偷襲」強吻，該片段事後於網上瘋傳，片中可見該女子拉住靚佬湯的頭連吻兩邊臉頰，表現進擊，在旁人士見狀則狂笑拍手，及後該女子還拿起手機邊咀邊自拍， 認真狼死！不過身經百戰的靚佬湯冇「黑臉」繼續保持笑容前行，期間還停步與其他運動員自拍。

前妻妮歌與家人觀賽

事後，大批網民鬧爆該女子行為不恰當，有人留言反問：「佢咀之前有冇經過湯批准先？」亦有網民表示：「如果雙方性別掉轉，成件事就會唔同！」更有人批評此行為完全不尊重靚佬湯： 「湯告魯斯喺奧運開緊工然後被人錫，而在場大批人士竟然嘻哈大笑，完全唔尊重阿湯，簡直令人作嘔！」

其實自巴黎奧運開幕以來，熱愛體育運動的靚佬湯已多次現身體育場館觀賽，為美國運動員打氣，閉幕禮前1日，他亦有現身睇美國女子足球隊爭金牌，他的出現即時惹來哄動，成為觀眾席的焦點， 爭相找他自拍及握手。此外， 他的影后前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman）亦於奧運舉行期間與家人現身支持家鄉澳洲的運動員，不過就沒有與前夫撞個正着。

由於2028年下屆奧運將於美國洛杉磯舉行，靚佬湯於演出期間接過奧運五環旗後，將旗插在電單車尾並駕駛離場，緊接現場播出預錄的畫面片段，靚佬湯駕電單車於巴黎街頭馳騁、直奔機場駛進軍機，飛返美國後，他跳降傘「空降」洛杉磯，並在荷里活知名地標加上奧運五環特色，象徵他已將奧運旗傳遞給下一個主辦單位。而洛杉磯的海灘亦隨即舉行一場大型音樂會，多位美國樂壇當紅歌手包括Billie Eilish、Snoop Dogg及樂隊Red Hot Chilli Peppers等輪流獻唱，場面熱鬧！事後靚佬湯在社交網分享站在球場頂上的自拍照，留言表示：「謝謝你，巴黎，現在出發去洛杉磯吧！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：