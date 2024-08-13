亨仔慘被阿妹請食檸檬　Jason封「絕緣體」唔怕傳緋聞

男團ROVER全員包括亨仔（陳鎮亨)、希晉（王希晉）、Kim（卓金樂）及Jason（雷濠權）偕女團Lolly Talk其中3位成員EIka（鄭芷淇）、Sinnie（吳倩怡）和阿妹（黃敏蒿），還有樂壇新人陳伊霖（Eelyn）合演共9場音樂劇《重拾：10分鐘》。

在8號晚的宣傳活動上，Lolly Talk成員Sinnie解釋只有三位成員參與演出，是因各有工作：「有啲要忙準備拳賽，遲啲我哋8個都會一齊工作，所以其他冇份演音樂劇嘅成員唔會唔開心。」3女又透露8號是成員Mei Mei（曾美欣）的生日，已送了「黑圖」作為生日禮物，她們解釋：「送黑圖因為Mei Mei要打拳賽，希望佢好好保護樣貌，唔好傷到臉，搞到大家認唔出佢係邊個。」成員Sinnie又笑言如Mei Mei打傷面應感開心，因為可以接受「修復」，Elka補充說說：「係自我修復，去美容院嗰啲。」

此外，阿妹表示劇中和ROVER成員亨仔發展曖昧，她說：「真係有啲緊張，劇中感情複雜，有啲嘢唔想講出口。（現實中亨仔呢類係咪心儀類型？）我已經有Lolly Talk 7位女朋友，我覺得自己冇呢份福氣，對唔住，亨仔。」去年因擔演音樂劇而跟劇中演員應智越（細貓）傳出緋聞的Eelyn，沉寂一段時間後再重新出發，早前推出新歌《單戀勿語》，現再接演音樂劇，劇中她飾演一位「鐵粉」默默追隨ROVER成員Jason，她說：「喺劇中，只要Jason知道我鍾意佢就夠，喺劇度我會大叫『好鍾意你』，但現實中我唔係呢啲人，係個斯文之人。」

問她再接演舞台劇可擔心跟男拍檔再傳緋聞？她無奈地說：「緋聞係避唔到，自己冇做過都突然就出現，所以如果對方有另一半，希望佢哋甜甜蜜蜜長長久久， （如果對方冇另一半呢？）希望佢哋專心工作，喺呢行長長久久、白頭到老。（係咪好驚？）唔會唔驚，真係戰戰兢兢，我會專業地繼續舞台劇綵排，專業地表演及專業地結束。」問她如劇中男演員邀約一起吃飯會否拒絕？Eelyn表示全員食飯可促進演員間感情，令表演更好，又覺得男演員不會單獨約會她：「我都希望可以約到Lolly Talk成員一齊吃飯。」

首演音樂劇的ROVER成員亨仔直言擔心表現欠佳：「都驚嘅，同拍嘢唔同，因為冇得NG，一『炒』就『炒』咗一場，我哋畀個目標係9場都唔可以『炒』，場場都要好圓滿呀，所以都有上演技堂。」而跟Lolly Talk成員阿妹有曖昧關係的亨仔，又指不想尺度太大，跟對方沒太多身體接觸，他笑言：「我驚人哋驚我。（但阿妹話請你食檸檬喎？）一定啦。」

而Jason則和Eelyn發展另一條感情線，直言和女方的身體接觸比亨仔的感情線多，他說：「多少少，都係正常嘅，多過搭膊頭，個尺度去到攬攬啫，我哋睇完劇本都覺得Sweet嘅。（怕唔怕同Eelyn傳緋聞？）我冇事嘅，因為我哋專業，今次再專業啲，演戲就演戲，唔做其他嘢。」亨仔則幫口說Jason是「女性絕緣體」，是悶人一個：「佢只係識打鼓，係好冇趣，唔使擔心佢。」

問Jason是否不愛Eelyn這類型？他謂沒有指定喜歡的類型，覺得拍拖只講求感覺，如才華型的女性會加分，不過還是將專注力全放在劇上，更有信心不會傳緋聞，皆因他已有位拍拖多年的女友，他說：「所以一定冇事，我事前已同女友交代晒，會演出呢個劇同尺度去到邊。（拍拖耐都會因緋聞而分手？）唔會嘅，會更加堅定。（幾時結婚？）要等事業有成，因為結婚要擺酒、買樓，要有錢先可以結婚，希望盡快啦。」希晉又幫口說男團要專注新歌。