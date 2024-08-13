湯告魯斯奧運閉幕驚人演出被爆花年半秘密籌備　 險被「行山友」撞破

「巴黎奧運」日前完美落幕，其中閉幕禮的「重頭戲」就是荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）「從天而降」的亡命演出，據負責策劃節目的導演透露，這段約10幾分鐘的「演出」籌備時間花了1年半，而原本由特技演員代「靚佬湯」，但遭他一口拒絕並表明「要全部親自上陣！」

奧運閉幕禮上除了有「靚佬湯」現場演出之外，亦有預錄他「空降」洛杉磯的「戲份」就是他將「荷里活」（Hollywood）的地標改裝加入「奧運五環」logo。其實早於今年3月一早上已有人「野生捕獲」他在「荷里活」標誌有搞作，一名網民昨日於社交網發文並甫出他當時行山時的照片，他發現四圍被圍欄封起，有一架無人機正在對站在地標架上的湯告魯斯進行拍攝，他當時曾詢問過工作人員情況，對方為了保密騙他是在拍沙律醬廣告。直到奧運閉幕禮，他才知道真相。

另方面，「靚佬湯」完成奧運「演出」後，即於社交網公開多張照片並留言讚揚參加今屆奧運的運動員，他表示：「對於所有運動員，我理解並尊重你們的熱情、奉獻精神和職業道德，將自己推向最高水平。恭喜你們每個人所取得的成就，你們是所有人的靈感來源。致美麗的城市巴黎，感謝你主辦這次非凡的活動。能夠成為這項標誌性體育傳統的一部分是我的榮幸。我很感激能夠成為這個奧運時刻的一份子。我期待2028年洛杉磯奧運。」