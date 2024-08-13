意式美食　開心Share

愛熱鬧又愛和朋友分享美食的話，琳琅滿目的意大利菜式似乎是個不錯的選擇。經典配搭的薄餅和意粉外，亦有餐廳推出創意的式風味，一於和朋友齊齊開心Share。

經典風味

意大利人對食材搭配有一定的標準，上環新開意大利餐廳為客人帶來傳統美食。主廚 Emanuele Canuto拿手的野菌意式炸飯糰，內有藏紅花、大啡菇、意式白醬和Mozzarella芝士，口感十足。手工意大利雲吞內牛仔肉、雞肉、豬肉、牛仔肉汁和帕爾馬芝士，意式香腸薯仔薄餅以自家製茴香香腸、迷迭香、芝士配薯仔，加強質感。其他還有意大利牛肉他他、米蘭式意大利飯、烤和牛肉眼扒和麵包煮海鮮湯等，甜點當然唔少得提拉米蘇和意大利榛子朱古力，最是完美。

夏日之選

意大利有很多出色的食材，西營盤意大利餐在這個夏天，以澳洲冬季黑松露炮製限定菜單，巨型黑松露意大利芝士雲吞內裏是Mascarpone芝士和蛋黃，表面是黑松露青豆忌廉汁，另外有軟滑黑松露炒蛋和鮮味的黑松露龍蝦碎意粉。此外，餐廳還預備了清新的意大利魚子醬配天使麵和意式油甘魚刺身，前者的麵條加索倫托檸檬、細香葱和紅葱頭等拌勻，配魚子醬鮮香清爽，後者加青瓜、菠蘿和青檸，再加點蔬果沙冰，即時消暑。飯後來一口酸酸甜甜的熱帶復活蛋，消膩醒胃。

創意驚喜

加點創意，菜式更美味。上環摩登意大利餐廳近日推出全新單點菜單，馬介休炸意大利飯內的餡料是手指檸檬、甜椒醬和醋漬洋葱，紅𩶘魚他他薄切加煙魚骨慕絲、佛手柑和三文魚籽，味道濃郁。意式奶酪配青龍珠番茄、青豆和芝麻菜青醬，氣息清新。必吃的百合花形狀意粉配辣肉腸、鮮魷魚和蜆肉配搭，波浪闊條意粉則以龍蝦、龍蝦忌廉和龍蝦籽入饌，其他還有加墨西哥辣椒的意大利雲吞、配紫蘇的清酒燒鮑魚、炭燒和牛及香煎鴨胸等，素食有脆炸雅枝竹或炭燒芥蘭，煙熏雲呢拿雪糕內的微辣焦糖醬加波本威士忌，味道迷人。此外，餐廳於9月4日推出和中環多國菜餐廳大廚Neal Ledesma聯乘的歐洲料理菜單，菜式包括青口串燒、意式吞拿魚醬和醬漬油甘魚等，10月23日則和中環另一間多國菜餐廳大廚Luke Chan打造萃粵菜和意大利菜的晚宴。

海洋鮮味

輕盈鮮味的海鮮，可以打造不同菜式。意大利餐廳今個8月推出夏日海鮮菜單，粉紅生蝦他他配葡萄柚，再加點香橙、檸檬、青葱和粉紅胡椒調味，車厘茄大蝦意大利雲吞選用彈牙虎蝦，酸香鮮香。車厘茄藍龍蝦寬扁蛋麵以藍龍蝦尾肉配龍蝦汁，帶有濃郁香氣。最後配一口焦糖香蕉提拉米蘇，感覺剛好。

玩樂派對

尖沙咀意日餐廳推出全新夏日周末早午餐，新設計的主廚招牌壽司和刺身拼盤內有藍鰭吞拿魚、挪威三文魚及油甘魚配和風沙律汁，惹味的火炙三文魚太卷和辣吞拿魚腩碎葱卷，再加法國特級芬大奇蠔、櫻花魷魚和北寄貝等食材，分量十足。主菜有日本黑豚腩配薑蓉照燒汁、石燒和牛西冷、意大利海鮮扁麵或香煎蜜汁羊扒等選擇。為加強吸引力，周末會有包含特技、舞蹈和太鼓的澀谷秀，周日有兒童樂派對，令人印象深刻。