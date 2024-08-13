李嘉欣送兒子讀威靈頓公學　做「十優」麥明詩師弟

「大美人」李嘉欣嫁給富公子許晉亨後，一直專心湊仔，享受人生，愛子許建彤（Jayden）不經不覺已經13歲，近日嘉欣現身位於英國的威靈頓公學，被爆偕老公出席新生家長活動。

據網民透露，該新生家長活動於4月舉行。嘉欣與許晉亨雙雙出席活動，可見對兒子教育的着緊。照片中可見，嘉欣與現場家長有講有笑，相當融入家長群；又與許晉亨交頭接耳，非常恩愛。她穿上簡樸大褸，黑褲及白波鞋，氣質一如既往出眾。網民透露，原來英國球星蘇金寶（Sol Campbell）女兒也是今年新生，將與Jayden做同學。

威靈頓公學是英國過百年歷史的頂尖貴族寄宿學校，「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科，該校學生成績出眾，故嘉欣為Jayden選擇該校絕不意外。她對兒子教育要求極高，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀，操流利英語。而嘉欣本身也是傳統名校瑪利諾修院學校出身，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語以及意大利語共7種語言。據知嘉欣在中五會考取得 2A、7B 佳績，其中英文及聖經更考獲A，非常聰明。