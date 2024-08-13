Mel B與Geri反晒面　辣妹被爆復合開騷冇望

今年是英國樂壇傳奇女子組合辣妹（Spice Girls）入行30周年，原本4位成員計劃於今年內重組開巡唱，但近日盛傳隊中兩名成員Geri Horner與Mel B鬧翻，看來辣妹復合冇望！

據知她們4位成員Geri、Mel B、Mel C與Emma一直傾緊「重組再重組」開騷，並已聯絡上隊友「碧咸嫂」Victoria Beckham「歸隊」，就在一切準備就緒之際，近日英國有傳媒就大爆曾是戀人的Geri與Mel B不和的消息。去年被爆F1高層老公Christian Horner偷食助手的Geri對一切已心灰意冷，並不忍經常被Mel B「落井下石」不想再與她合作，於是決定再次離隊。

出名口多的Mel B經常公開爆Geri的秘密，幾年前她接受名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問時曾自爆曾與Geri上過床。她當時說：「佢會好憎我爆料，佢位於鄉間嘅別墅好豪華，但係其實冇乜嘢，只係突然發生咗，我哋事後都有笑，就係咁。我哋係最好嘅朋友，只係突然發生。」而Mel更表示這是辣妹之間的秘密：「係呀，我依家講咗嘞！佢會殺咗我，佢老公都係。」

今年3月，Mel B再唱衰姊妹認為對方長期虛報年齡。她直言不相信Geri是51歲，而她更笑指每次出trip Geri都例必將護照放在心口不被她與其他隊友看到她的年齡，所以至今一直不知道Geri的真實年齡「冇人知道Geri幾多歲」。上星期，Mel B又再「玩嘢」趁Geri生日於社交網貼她們的舊合照並說：「祝你75歲生日快樂。」