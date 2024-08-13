邵初狠心剪走8吋長髮　豪言剃光頭都接受到

藝人滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、邵初、張景淳及古佩玲等今日（13日）齊集將軍澳電視城，為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳，眾人大玩遊戲比試大家的運動細胞。

湯盈盈透露早前撇低老公錢嘉樂帶埋囡囡回加拿大探親：「去咗個半月，因為媽咪大屋搬細屋要幫手。（老公呢？）佢留喺屋企照顧19隻雀仔，不過佢日日Send啲舊相畀我，掛住我哋喎，我只係畀個心心覆佢，哈哈！」談到近日運動熱潮，問到囡囡可有運動細胞？她指兩位囡囡都喜愛游泳，不過不愛接受訓練。呂慧儀則表示囝囝熱愛游泳並很有天賦：「每星期上5日堂，亦試過參加分齡賽攞到冠軍，我都會繼續畀囝囝參加。」她笑指囝囝自游水後肚腩開始變細，但囝囝卻表示無意再減：「佢話有肚腩都贏到，唔使減啦！」問到她為何看似身形變漲，她笑指是根據劇情要變肥，她解釋：「其實係阿仔放暑假，日日喺屋企陪佢食嘢，所以重咗10磅。（如果劇本寫你大肚呢？）咁就要諗辦法，哈哈！」另談到她日前跟陳法拉飯聚，她指對方有帶同細仔返港，不過未有帶他出席飯局。

至於首次參演處境劇的邵初，為了演出狠心將留了多年的一頭長髮剪短8吋，她說：「初時都唔捨得，但作為演員如果角色需要就無所謂，如果將來演病人剃光頭都接受到。」她坦言演處境劇跟正劇很大分別，近日亦有上戲劇班及看相關書籍，非常勤奮，又感謝一班大前輩的照顧：「羅樂林叫我唔使咁緊張，最緊要留意節奏，林淑敏會教我化妝，點樣可又化得精神啲同適合角色。」

提到她早前以師姐身份，與江美儀帶領3位候選港姐1號陳紫佟（Jessie）、13號程姜月（Dolores） 及10號吳芷靖（Clary）到新加坡拍外景。她大讚3位師妹在短時間內已有很大進步：「知道佢哋呢段時間好辛苦又大壓力，拍嗰陣大家都忍唔住喊。」她指江美儀像嚴母一樣，很用心教導佳麗，自己則似朋友般跟她們溝通，又指自己未有以泳裝出鏡，要留給師妹們發揮。