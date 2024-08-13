魏駿傑失婚賣慘做情感主播　曾傷害前度滕麗名即被寸

魏駿傑曾是無綫力捧小生，《陀槍師姐》更是代表作。2020年前妻張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。他離婚後獨力照顧女兒，並明言「終生不娶」。2021年他曾透露有過輕生念頭，自此絕迹幕前。去年魏駿傑終走出傷痛，進軍內地社交平台發展。

他近來變情感主播，拍片教人放下前度。並勉勵道：「你失去嘅人，係因為佢唔屬於你；你放唔低，係因為你唔甘心。但如果你失去嘅係一個唔再愛你嘅人，又有咩值得可惜？你仍然有好多機會去愛與被愛。」

魏駿傑火速被網民寸爆，當年深深傷害了滕麗名：「你當年深深的傷害滕麗名了，她當年的痛比你痛多好多倍，幸好她失去了一個不再愛她的人。」獲大量讚好。當年滕麗名與魏駿傑拍《陀槍師姐》戲假情真，拍拖9年，一度被視為金童玉女。可惜2007年5月突然兩人突然被爆出已分手，魏駿傑火速與相差20歲的重慶大學生張利華同居，2008年閃婚。2010年張利華為魏駿傑誕下女兒，魏駿傑在社交網分享手抱女兒的照片，網民留言：「如果是跟滕麗名一起就perfect了。」魏駿傑卻回應「去死吧」、「這種賤人趁早撇低，否則後悔一輩子！」令魏駿傑形象插水，一度被封「賤男」。