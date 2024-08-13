黃志明獲封「Muscle吳大強」　李清杰挑戰巔峰體能

無綫直播選秀騷《我推的野男LIVE！》昨晚（12日）首播，熱門人選1號李清杰（Uclean）及5號黃志明（Daniel）面試片段曝光。現年61歲的5號黃志明（Daniel）是22名參賽者中年紀最大。他的參賽背景及外貌與《中年好聲音》的吳大強十分相似，故有「Muscle吳大強」稱號。

Daniel面試時透露除了愛健身，還熱愛長跑，試過激減50磅肌肉去跑馬拉松，Daniel驚人的意志力作為堅持之巔，絕對當之無愧。他講到愛上健身的故事︰「16、17歲時得100磅，成日要睇醫生食藥。聽到醫生同媽咪講，囝囝成日睇醫生唔係辦法，要做啲運動。所以的起心肝去練中國武術。」

入坑健身是長大後從事金融業開始，當時認識了一位香港健美先生，便走上這條不歸路，Daniel慨嘆︰「健美比賽斷六親，太太好憎，因為每次比賽都要佢幫我搽油搽兩粒鐘，仲會整污糟啲床單。」又試過因為參賽而缺席外母大壽，又稱今次比賽也沒有通知太太。

1號李清杰（Uclean）極似日本漫畫《筋肉人》主角金肉人，他以巔峰體能成為熱門，面試時施展一招雙腳離地，只靠雙手支撐全身的凌空掌上壓，技驚四座。一身爆肌的Uclean 自言打從大學一年級便愛上健身，贏過不少健美公開賽名銜，被問到吸引力指標，他則笑言︰「男女比率我諗係7/3，後生男仔會多啲，你有無聽過『過度健身就會吸引同性』。」他指因有些女孩子不喜歡肌肉男。