郭富城時隔8年再登紅館　拜神祈求個唱順利

郭富城（城城）相隔8年再踏紅館舞台，由今晚（13號）開始一共13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024—香港站》。開騷前，城城經理人小美、個唱團隊及兩位來自美國的排舞師，還有個唱舞蹈總監Sunny Wong聯同舞蹈員近百人齊集後台舉行拜神儀式，祈求演唱會順利進行，有近百粉絲在鐵欄外高舉城城肖像海報及字畫，大叫：「城城，Good Show」。

而城城乘坐7人車到場，穿上個唱T裇的他，狀態十足，甫落車即向場外粉絲揮手，派心及舉起姆指，心情大靚，城城完成拜神儀式後，隨即拿起一塊燒豬皮放進口裏，之後再影大合照。

城城受訪時表示心情好又期待，因為8年沒有踏足紅館，再加上落實檔期後等足1年，與舞蹈員排練3個月，而最特別是邀請了最欣賞的美國團隊，他說：「好榮幸邀請到來自美國嘅兩位Kinjaz創辦人，邀請佢哋係因為自己好想有突破，所以必須要有老師幫助我同舞蹈員，排舞師傳授絕技畀舞蹈員係承傳，令我同身邊嘅舞蹈員更進一步，我同團隊學到很多嘢。」

8年前城城為操練而激瘦，但得今次身形明顯恰到好處，問他是否特意留肌肉令自己更有體力？城城表示：「絕對係，因為今次排舞方向轉變為技術性，需要好多體能，過往做過嘅唔想再做，最緊要Fit。」

他大讚著名美指張叔平為他打造舞台、服裝及造型，近日凌晨4時還陪伴團隊，令他大為感動，城城說：「每次佢幫我打造嘅造型，都可以展現出我另一面，可以講係由內到外，呢個演唱會今晚大家就會能體驗到。」