下代AirPods加鏡頭？影唔到相為咗乜？

AirPods Pro 2已推出一段時間，不少果粉都期待下一代玩乜「花樣」。知名Apple產品分析師郭明錤最近就指，不久將來AirPods Pro將加入相機模組，然而不是用來影相，而是用來偵測用戶頭部轉動，並能夠識別手勢，藉此控制音量或跳過歌曲。他補充，內置鏡頭還能配合Apple Vision Pro等裝備使用，當同時佩載兩個裝置，新版AirPods Pro就能強化空間音訊體驗，例如根據頭部移動來增強或減弱聲音。

遺撼的是，郭明錤指內置鏡頭的AirPods Pro最快2026年才面世，惟這不代表現在AirPods Pro冇新嘢玩，即將於今秋推出的iOS 18就為它加入多個新功能。例如可通過點頭或搖頭回應 Siri「是」或「不是」的「頭部控制」功能；確保在嘈吵或大風的環境下聽到對方說話的「語音隔離」功能；改善打機時反應及延遲時間的「遊戲模式」；以及可根據需要微調消噪程度的「適應性模式」等，以上部分功能可經iOS 18 Beta版率先取得。

同場加映︰靚聲大耳牛

提到耳機，最近英國音響品牌Cambridge Audio發示了全新「大耳牛」Melomania P100，內置40mm三層Mylar高端驅動器和釹磁鐵，結合Snapdragon Sound與aptX無損無線技術，實現沒有任何失真壓縮的CD音質。經專用程式可微調七頻段的EQ均衡器，並支援遊戲模式，延遲僅僅80ms，確保打機時聲畫同步。其主動降噪ANC提供三種預設值，啟動後播放時間達60小時，關閉後更可續航100小時，超級長氣！