鄧麗君最後居住地變名勝　109港元懷緬一代巨星

小城故事多，有些事永遠難忘！1995年5月8日，已故歌后鄧麗君因哮喘發作引發心肌梗塞，搶救不及在泰國清邁猝逝，終年42歲。鄧麗君60年代出道，除了紅遍兩岸三地，甚至在全球各地均極受歡迎。雖然她逝世已29年，但不少歌迷仍很掛念這位一代巨星，近日便有人公開她離世前最後的居住地。

鄧麗君因氣喘發作情況日益嚴重，故在1994年12月底與法藉男友Paul前往以空氣清新見稱，且較少華人聚居的清邁調養度假。翌年4月底，她與Paul入住清邁梅坪酒店15樓的總統套房，可惜她於同年5月8日因哮喘病再次發作，最後引發心肌梗塞，在該層職員櫃台前不支倒地，最終不幸在送院救治途中宣告不治。現時酒店已變成酒店，並在今年4月開始，鄧麗君生前所在的15樓被改建為餐廳對外開放，只要光顧用餐，便可免費參觀她生前的房間。有網民最近便拍片公開房間的內部，現時仍保留鄧麗君當時所住的模樣，她坐過的搖椅、梳化，用過的梳妝鏡，經常佇立看黃昏美景的窗戶都一一保留。

現時餐廳裝修成中式風格，有中式屏風、燈籠吊燈，內裏有很多精緻點心供應。至於房間內則可見一張貴妃椅，旁邊就是一張梳妝枱，一邊放置了8人大餐枱，有兩扇大窗戶，另一邊則是多張梳化。房間內同樣有梳妝枱，並有一盞巨型吊燈，其實由於酒店本身已有很多年歷史，因此家具充滿年代感，與現時的一流酒店相比，也變得有點老舊，已稱不上是清邁最好的酒店。不過，酒店房內除有鄧麗君使用過的痕迹，還有很多她和Paul的珍貴照片，以往要參觀的話，需要繳付500銖（約$109港元），依然有不少鄧麗君歌迷前往朝聖，現時免費對外開放，相信更多人會前往懷緬這位巨星。