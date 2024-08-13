ERROR新歌大玩J-Rock　粉絲無懼黃雨等偶像

組合ERROR近日推出今年首支團歌《無敵聖衣》，一改過往歌曲風格，以J-Rock配以日系動漫MV，歌曲內容是想分享接受失敗的心態猶如一件聖衣，是一種力量加持，令自己專注，不斷尋求進步方法，挑戰不可能的事情，即使失敗了，都可以穿上聖衣為自己戴上主角光環，打造屬於自己的成長曲線。成員肥仔承認今次轉變是有目的：「因為平時Pop嗰啲喺頒獎禮攞唔到獎嘛，今次就試下行Rock嘅路線。」

歌曲大玩J-Rock，就連MV都似足日本動漫，原來此乃忽發奇想的一次創作，193表示：「MV有少少趕，我要出Trip工作，返到嚟冇時間拍MV，於是同陳考威錄完音，傾開MV要點拍好，傾傾下見到一啲動畫Reference。我哋做呢首歌嘅時候，都想有啲日系動畫主題曲嘅感覺，所以就諗，不如用日系動漫風畫出嚟。我哋上網搵咗好多Reference，然後搵咗之前為我哋嘅節目《花姐ERROR遊》同《辣王傳》畫過動畫嘅團隊，幫我哋製作咗呢個MV，都幾滿意。」

阿Dee亦表示MV內有種打機的感覺：「以前打機係一關關一層層咁上去，而我哋用呢個去比喻每一個人要跨越嘅困難嗰個過程，就好似打機咁，要一層一層同魔王對戰。打輸咗唔緊要，按Continue再復活再打，我哋就係用咗呢個角度去表達首歌裏面所講嘅堅持。」更指MV的角色造型中，起初帶點美國漫畫風，至後來才改動成日漫。

由於久未推出團歌，ERROR亦不敢怠慢，於新歌MV首播日齊齊到電台宣傳，近百名忠粉得知肥仔、阿Dee、193及保錡現身，也無懼黃色暴雨警告下在電台門外守候，當見到偶像時表現興奮。