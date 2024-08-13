裕美與日籍父親失聯　冒地震之危隻身飛日本尋父

日本九州宮崎縣在本月8日發生7.1級強震，日本氣象廳再發「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，不少當地民眾到超市搶購食物及樽裝水，進入戒備狀態。

藝人裕美有當地情況嚴峻，決定一個人啟程前往日本福岡尋找日籍父親，其男友社交平台出po向她發出「警告」叫她不要飛日本，並上載2人對話截圖。林作說︰「如果你係我，難道你會唔擔心嗎？自己一個去日本三日，萬一有咩事點算？畀咗錢買機票都唔代表就一定要去㗎！」裕美回覆他表示︰「我一啲都唔驚。」最後裕美不理男友勸喻，堅持起程，並在社交平台分享自己準備上機的照片。

有些網叮囑她萬事小心，亦有人叫她不要出發，但她回覆︰「我過去為咗我阿爸，無嘢比家人重要。」、「佢擔心又唔陪我，佢得個嗌字。我老竇喺嗰邊。」、「我更愛我爸」、「放心，我能力比一般人高。我爸要緊。」

今日下午，林作再分享了一張裕美與父親的舊合照，留言︰「最新消息︰裕美已尋回父親。」裕美受訪時表示今次到日本不是擔心地震的爸爸，而是與爸爸已失聯兩星期，因他年紀大，不知發生了甚麼事。

裕美父親原來因身體不適沒有外出交電話費令服務被cut，裕美表示抵達後見到爸爸自己很安心，突然出現令他都很好開心。裕美表示已買定了糧食和物資。她又表示爸爸住的懸雖然近福岡，但他表示日本安全，即使地震時唔不樓塌，海嘯發生水亦不會漲到好高。裕美表示爸爸無意來港暫住，但她已託當地朋友代照顧父親，自己逗留多一日便返港。