小湊優香 輕熟極上BODY

對於「一代新人勝舊人」呢個講法，有人認同，亦有人質疑，淨係計寫真女優，兩種意見都有其道理，新人勝在有新鮮感，舊人則好似陳年佳釀，散發住成熟韻味，若然後者嘅代表人物係小湊優香，絕對嗒得杯落！

豐膄誘人

好多女仔為咗取悅異性而努力收身，但係瘦係咪等於靚，相信唔少男士會有另一番體會，甚至覺得有啲肉地嘅胴體先至夠誘惑！喺日本寫真界，有位人氣女優就由瘦削變得豐滿，佢就係今日要為大家介紹嘅小湊優香！

今年29歲嘅優香，天生一副正統派美貌，氣質綺麗迷人，仲散發住一股輕熟韻味！身材方面，昔日嘅優香比較纖瘦，家陣因為多咗啲肉地，望落玲瓏浮凸，豐膄誘人，最重要係心口對車頭燈似乎大咗，吸睛度可以話係更上一層樓！

動漫狂迷

小湊優香喺大學畢業後，去咗一家美容護膚品公司做辦公室女郎，但因為太鍾意動漫，得閒會玩吓Cosplay，於是被人賞識，間唔中會去動漫展、遊戲展做兼職，擔任活動女郎。自認係宅女嘅優香表示，曾經為咗收集《鬼滅之刃》嘅周邊產品，狂玩夾公仔機，即使每夾一次要成一萬日圓都面不改容，誓要夾晒全套角色嘅商品為止！

2020年，優香開始踏足寫真界，好多雜誌都搵佢合作，市場反應理想，仲得到「極上BODY」嘅美譽！由於工作極多，優香有好一段時間冇推出寫真碟，而近期上市嘅《潤香》就係佢相隔4年後嘅又一力作，睇過嘅人都大讚其演出精彩，絕對唔比任何一位新人輸蝕！