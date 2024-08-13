何沛珈撰長文感激前輩教導　「新六星」一條心互相幫助

藝人何沛珈入行後備受重用，今屆巴黎奧運被委任為無綫的奧運之星，為奧運節目做主持。日前巴黎奧運正式閉幕，何沛珈亦在社交網發長文，坦言雖然為了主持奧運節目而錯過拍劇機會，但能成為「奧運新六星」感到榮幸，又感激一班前輩的教導，讓自己學習到不少。

她表示在主持的過程中，從前輩身上見識到他們的厲害，並給予機會讓自己去表達，「首先感謝各位前輩們，鍾Sir、江Sir 、King Sir、阿貝、松哥、Heidi 、Patrick Sir，喺你們身上，我見到咩叫妙語連珠。喺完全冇稿嘅情況下，你哋都可以出口成文，知道有啲問題我可以搭上嘴，你哋會盡量俾位我去講、俾我去表達。」

另外她又感謝「六星搭檔」，笑言大家六個人一條心，當遇到迷茫時，其餘「五星」

都會互相幫助，「記得喺一個月前好迷茫，不知道點做功課嘅時候，Leonard會將有嘅資料分享出嚟，令我哋都唔使盲舂舂有返個方向。庭鋒、Danny就會作出經驗分享，話我哋知點做。」坦言作為新人的他們，非常擔心會失誤而影響到節目，因此大家都相當用心準備，互相影響着大家，努力做到最好。