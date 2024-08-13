樣索身材正嘅性感女網紅唔難搵，難就難在胸懷天然巨乳，兼且有頭腦智慧嘅就冇幾多個，而今日同大家見面嘅美國性感模兒Jessica Bartlett，可以話係當中嘅少數啦！

天然G奶

無論係性感網紅抑或性感模特兒，都要有番咁上下樣貌及身材兼肯露，先至可以吸引到人氣，亦因此喺唔少人眼中，佢哋都係波大冇腦，好難同智慧扯上關係。其實喺性感網紅界，亦有一位集美貌、身材及智慧於一身嘅索女，佢就係出生於美國加州嘅Jessica Bartlett。

論樣貌同身材，只要睇過佢喺社交帳號上所分享福利度滿瀉嘅寫真，相信男士們都會豎起手指公大讚冇得彈，絕對係索到啪啪聲嘅女神級數，而最吸睛係佢心口擁有一對天然G奶，呢副胴體真係頂瓜瓜！不過論智慧嘅話，又點樣可以證明畀大家睇呢？咁就要講吓佢嘅學歷喇！

當老闆娘

畢業於美國著名大學兼世界頂尖學府加州大學柏克萊分校嘅Jessica Bartlett，唔止學歷夠勁，主修商業管理學嘅佢，更係學識過人。

不過講到模特兒事業，原來早喺佢入讀大學前已經開始，據稱佢自細嘅夢想係做模特兒，喺佢17歲時獲模特兒事務所邀請拍攝工作，憑住迷人外形，令模特兒事業發展得相當好，不但先後為多個時裝及泳衣品牌拍攝平面廣告，更推出多輯火辣寫真。與此同時，積極發展網紅事業嘅佢，網絡人氣更係不斷攀升。其後Jessica Bartlett更開設埋網紅事務所，傳授成為網紅嘅秘訣之餘，更着力打造模界事業，吸金力更非一般網紅所比，如此有樣有身材又有智慧嘅性感女郎，難怪咁多人Like啦！

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：36G-25-36

雖然近年Jessica Bartlett專注發展事務所生意，但冇停下模特兒工作，更經常喺社交網分享福利度十足嘅性感寫真，而佢解釋因為想讓更多人認識到佢嘅魅力，亦可以作為事務所嘅生招牌喎！