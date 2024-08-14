陳山聰首拍陸劇如臨大敵　陳展鵬密斟接綜藝

視帝陳展鵬及陳山聰雖然劇接劇，但近年香港市場淡靜，無綫亦好識做，讓他們北上「秘撈」。日前山聰首接內地劇，視帝頓變「初哥」，拍攝時被要求講全普通話對白及零NG。他與展鵬均透露之後會到內地開騷，亦期望接綜藝節目，北上發展成為大方向。

無綫視帝陳展鵬及陳山聰早前齊齊在內地「秘撈」搵真銀，向來劇接劇的他們雖然有劇在身，但都獲准度期北上工作。日前山聰與陳星妤拍攝新劇《廉政行動2024》，原來他同期亦秘密到內地與一線男星秦昊拍攝重頭劇，由於今次以全普通話上陣，加上要跟秦昊及一班「零NG」的老戲骨對戲，壓力自然相當大！山聰受訪時說：「能夠參與大製作當然開心，但要面對普通話，台前幕後都係內地班底嘅陌生環境，都係挑戰。」劇中他飾演一名香港律師，事前為此秘密練兵，加緊練習咬字發音：「雖然做香港律師可以講得唔係咁純正，但唔想咁肉酸，同埋演出個個都係老戲骨，佢哋係唔會NG。自己TVB訓練出嚟，代表香港演員，所以唔可以失禮。」雖然入行多年加上是視帝身份，但他指參與大製作後頓覺自己渺小：「兩邊有唔同嘅演法，作為演員會想拍多啲唔同劇集，同高質素演員、團隊合作，吸收唔同經驗，返到嚟香港拍就可以有新靈感。」

之前不少港星如吳卓羲、林峯、謝天華及張智霖等，都憑着綜藝節目如《披荊斬棘》再度走紅，問山聰之後會否接綜藝搵銀？他說：「無論邵氏、TVB都好，好多同事都偏向內地發展，好多工作機會，會一步一步喺唔同範疇有安排，自己都有呢個方向。嚟緊我會開啲小型演唱會，依家密切傾緊，睇緊場地。」

馬德鐘接「神秘任務」

另一邊廂，前晚在美國開演唱會的展鵬坦言正密謀搞內地巡唱，密密做賺不少。由於正在拍攝《巨塔之后》，故他返港後隨即又要到佛山開工，他上機前受訪：「今次LA演出好成功，依家傾緊農曆新年嘅美國巡演。現場氣氛好好，大家都有睇我嘅劇集，除咗唱自己歌，仲清唱咗四大天王嘅歌，因為大家都好鍾意聽經典歌。」提到內地網民力推他參加綜藝節目《披荊斬棘》，他坦言：「其實一直想參加多啲綜藝節目，但要等安排，一路同公司爭取緊。唔係一定《披荊》，內地好多綜藝都可以參與，文化交流之餘又可滿足吓自己，都係我發展方向。」

至於已離巢邵氏近一年的視帝馬德鐘，亦剛完成央視劇集的拍攝工作，昨日在社交網Po相及留言：「保密項目殺青啦！很高興這次跟大家的合作，還見到了很多老朋友，現場氛圍十分融洽，相信這部戲一定會收視長虹。」他昨日接受東網訪問時表示：「係拍完套嘢，但因為簽咗協議仲未可以透露。之前我喺內地都為金剛主持嘅綜藝節目擔任嘉賓，亦接緊啲商演。」

關智斌周柏豪 組「港普孖寶」

現年56歲的李克勤加盟《披荊斬棘》第4季，節目正在錄製中，表現標青的他更位列首位，揮低其餘參戰的「哥哥們」；同樣有份參與節目的沈震軒，卻暫時排尾二，成績相對遜色。

至於憑《披荊》走紅的周柏豪與關智斌（Kenny），工作接不停，近日他們就現身北京拍攝另一綜藝節目《美食告白記》，網上流傳一段2人在超市開工的片段。雖然近年長駐內地，但2人的普通話似乎未見進步，繼續操「港普」口音，連網民都不禁取笑：「天啊Kenny，你才離開大陸多久，怎麼普通話又讓人聽不懂了……真的又退步了，Kenny的語言天賦真的不太好啊」、「Kenny講普通話每次都很用力，好可愛。」話雖如此，但他們以樣貌取勝，獲大讚靚仔，當中更有網民竟把周柏豪認錯為沈震軒，有人即留言：「咪玩啦，沈震軒太油膩了！」