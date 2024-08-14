【是日通勝】

農曆七月十一

甲辰年 壬申月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：除服、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：粉紅色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

金牛座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙子座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

巨蟹座：別妄想有不勞而獲的僥倖，謀事要付出心力。

獅子座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

處女座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

天秤座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

天蠍座：運氣好時要懂得居安思危，切忌得意忘形。

人馬座：事業、愛情與財運均上升，要懂得感恩啊！

山羊座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

水瓶座：判斷力差，投資需審慎，騙財圈套多的是。

雙魚座：職場上流言多，小心說話，以免惹火燒身。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 人緣好

（跌）龍 易破財

鼠：欲速則不達，做甚麼事都必須有耐性。

牛：事業運稍遜，勿把所有事情都攬上身。

虎：耐性有點差，易因為工作問題鬧情緒。

兔：身心疲憊，對很多事情都提不起興趣。

龍：是日沖煞，運勢下滑，投資容易虧損。

蛇：生活平穩，沒有太多事情需要你操心。

馬：沒有壓力和煩惱，能和家人融洽相處。

羊：工作狀態佳，但涉及投資領域要謹慎。

猴：若評估好風險，理財策略可進取一點。

雞：是非纏身，易在言談間傷害了身邊人。

狗：人緣不錯，可在社交場合識到新朋友。

豬：不妨視現在為播種期，努力裝備自己。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

盂蘭節禁忌

農曆七月為中國人所說的鬼月，鬼門關大開的日子，遊魂四處，一般來說諸事不宜，特別是一些喜慶事，當中也有一些小禁忌需要特別注意。

1.忌裝修搬屋

室內動土如裝修、搬屋，在七月十五前後5天皆不宜。若必須進行，也最好在午時（早上11時至下午1時）陽氣正盛時。

2.忌穿紅黑

紅衣似厲鬼，黑衣黑氣沉沉；反之，黃、杏色等似符咒顏色的衣服就不妨多穿。

3.忌亂踩衣紙

鬼節很多人都會燒衣紙，用來布施各方遊魂野鬼，若踩踢衣紙，惹得鬼魂們生氣就後果自負了！

4.忌游水晾衫

有指在海中死去的陰魂無法投胎，會趁鬼節找尋「替死鬼」，故此應避免在此期間游泳。另外，水帶有不穩定的離子，容易與陰界相通，因此盡量不要在晚上晾衫，以免靈體附於其中。

5.忌夜歸

晚間為陰氣最重的時間，最好不要夜歸。若為容易招陰的人，最好不要流連荒郊野外，又或燈光昏暗的娛樂場所。若在此期間外遊，入住酒店也要避免住尾房，並戴上護身符等吉祥物，以保平安。