珍妮花安妮絲頓被爆料　曾請呢位名人賀畢彼特生日

荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的紛爭未知何時了結，回想起畢佬與首任妻子珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的一段婚姻就甜蜜溫馨的多，縱使最終未能白頭到老，但離婚後仍然保持友好的關係。最近珍妮花更被爆與畢佬的甜蜜往事，有指珍妮花當年為了冧老公而邀請一位名人參加生日派對，作為老公的40歲生日特別禮物。而當年獲邀出席的正是英國「靚仔廚神」Jamie Oliver！

Jamie最近受訪時就提及此事，他表示自己曾為好多紅星包括奧普拉（Oprah Winfrey）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）以及畢彼特等下廚，他說：「我其實係阿珍（珍妮花）送畀畢彼特嘅40歲生日禮物。佢打電話畀我，而我同屋企人因唔信係佢（珍妮花）而切佢線3次。我哋以為係整蠱人電話。所以最後佢要透過佢經紀同我經紀接觸，但我冇經紀，所以最後搞咗一段時間先聯絡上我。」據Jamie表示珍妮花當時向他透露畢佬是他的fans有睇開他的烹飪節目因而希望邀請他在畢佬生日下廚作為「厚禮」。Jamie指他好愛畢佬夫婦所以答應了，最後他帶同兩名年輕學生飛抵美國「開工」。