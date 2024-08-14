張惠妹有望成「破蛋」第一人　羅志祥再攻小巨蛋開跨年騷

有消息指台北大巨蛋將於今年秋天展開試營，不少歌手都迫不及待想做「破蛋第一人」，外界也相當好奇究竟是哪位歌手會率先登上大巨蛋呢？近日傳出台灣天后張惠妹（阿妹）有望於12月在大巨蛋舉辦演唱會的消息，更表示她將會一連舉辦4場，甚至在格局、場租等相關配套措施上，都會成為未來大巨蛋演唱會的「範本」！

不過張惠妹經紀人陳鎮川對此回應稱，「我們一直有很積極的關切租用大巨蛋開唱的可能性，也都有沙盤推演製作的規格，但場地甚麼時候可以合規租用還沒有明確，這不是我們可以說了算的。畢竟經過完整的評估，在大巨蛋開演唱會和看演唱會才可以放心。」而其他相關人士也表示沒有接獲張惠妹開騷的資訊，紛紛否認此傳聞，因此究竟誰能做「破蛋第一人」，仍有待觀望。

而另一邊廂「台灣舞王」羅志祥（小豬）則準備於今年12月31日再度與歌迷到高雄巨蛋跨年，小豬得知成功爭取到舉辦跨年騷後，大感興奮，直言等不及要跟大家一起倒數。此次跨年騷也有慶祝他出道30周年的意義，因此在釋出的宣傳海報中，小豬換上桃紅色西裝，讓團隊將蛋糕砸向自己的臉，畫面非常有趣。小豬又透露今次跨年騷將會把高雄巨蛋化身為「遊樂園」，讓歌迷在華麗的舞台下度過跨年，玩到不想回家！