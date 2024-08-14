娛圈單打︱大台奧運贏開巷　友台製作太豆泥

巴黎奧運曲終人散，不妨總結下各電視台主持的表現。當中最獲好評係方力申，佢努力「捕位」，搶到唔少獨家訪問；HOY TV亦獲撐主持夠專業；評價最兩極係ViuTV，有人讚貼地，亦有人彈蚊型製作好豆泥。

小方出發前，成功爭取泳總建立屬會可升可降機制，令外界對佢刮目相看，重新記起小方出道前乃係香港飛魚，唔止鍾意溝女咁簡單。去到巴黎後，小方亦非常積極，喺比賽場地捕到實，連國家隊金牌運動員都非常畀面，同小方做訪問做到雞啄唔斷，加上運動員出身，零舍感同身受，問嘅問題亦好中Point。

之不過，同行的黃翠如就惹來劣評如潮。觀眾大彈翠如BB毫無表現，英文唔掂，普通話唔掂，一味吱吱喳喳製造噪音，唔明TVB點解要搵佢！有網民懷疑翠如BB後台夠硬，先至獲得咁筍機會，否則隨便搵個落選港姐，兩文三語都肯定好過佢。

ViuTV方面，奧運製作明顯豆泥，尤其深夜直播時段非常Hea，主持之一的強尼甚至被網民Cap圖，見證佢瞓着覺，認真失禮！客席主持表現亦惹起爭議，例如本身都係劍擊隊成員的蔡俊彥，旁述張家朗16強對戰中國劍手莫梓維期間，竟然爆出「希望觸發到（舊患）啦」，令人側目！張家朗憑實力晉級，使乜靠對方拉傷呀？眼界決定境界，難怪一個登上奧運舞台發光發熱，另一個縮在電視台做不合格的旁述。

咁當然，ViuTV也有忠實Fans，佢哋就話咁至夠貼地喎。鹹魚青菜各有所愛，不過若然同樣情況發生在TVB，唔知呢班人又會點講呢？