楊茜堯旗袍造型現身　戲癮大發：好想拍古裝呀！

視后楊茜堯早年拍劇無數，與老公羅子溢結婚後則專心相夫教子，早前復出孖住另一視后林夏薇主演新劇《黑色月光》，她笑指雖仍會以家庭為主，但遇啱心水劇本仍會拍劇。她日前在社交網晒相，寫道：「我這個人沒有甚麼詩情畫意，也不會作詩，但第一次來到蘇州，便被它的醉人美景迷住了。煙雨巷子，小橋流水，粉牆黛瓦的古鎮煙火氣，生活在這裏的人，即使不會作詩，也能活成了真正的詩人⋯」穿起旗袍的她身處亭台樓閣中影靚相，清麗脫俗，而且身形依舊弗爆，完全看不出已為兩子之母。

茜堯接受東網訪問，她表示相片是早前在蘇州時的工作照：「第一次去蘇州，真係好靚，影到批靚相好開心。」她表示老公現身在內地拍劇，剛巧小朋友正在放暑假，因此便帶他們一起到內地探爸爸班：「探班之餘都順道帶佢哋地內地其他地方行下，因為就都嚟開學，要開始幫佢哋收拾心情，所以冇去其他國家。」提到有粉絲大讚她穿起旗袍很好看，更表示想起她在《宮心計》中的角色金鈴，茜堯感謝大家之餘，亦自爆有戲癮想拍古裝：「最近睇咗套電視劇《長相思》，入面4位主角都做得好好，好鍾意其中一個角色，所以我都好想拍古裝呀！」