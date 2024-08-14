佐治古尼不滿被昆頓批評冇「星」味　訪問爆粗狂Ｘ對方

荷里活兩大男神佐治古尼（George Clooney）與畢彼特（Brad Pitt）合演的新作《孤狼同謀》（WOLFS）即將上映，2人最近一同接受男士雜誌《GQ》訪問，向來敢言的佐治於訪問中首度反駁導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的批評。

佐治與昆頓於1996年曾在動作片《殺出個黎明》（From Dusk Till Dawn）中合作過，而昆頓早前受訪時公開批評佐治沒有「星味」。對此佐治於最新訪問中首度回應，他爆粗說：「昆頓最近講過有關我嘅Ｘ嘢，所以我對佢有少少嬲。老友，死X開啦。我唔介意令佢唔X好受。因為佢令我唔Ｘ好受在先。」

除了怒轟昆頓之外，佐治亦於訪問中批評曾與他在《奪金三王》（Three Kings）中合作過的另一美國導演大衛奧羅素（David O. Russell），他爆粗指對方是「可悲的Ｘ街」，令到他與同片的其他工作人員仿如置身在地獄之中。《奪》是1999年的戰爭片，同片還有麥克華堡（Mark Wahlberg）和Ice Cube，拍攝期間古尼與導演經常於片場吵大鑊。前者曾公開表示大衛拍攝時會一整日向其他人尖叫同大聲責罵，大衛亦試過與一名臨時演員大打出手。