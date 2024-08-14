轉廢為寶 | 廚餘蛋殼妙用多

「雞蛋殼」是生活中的常見廚餘，大部分人會把它直接丟掉，但卻總有部分人會把它收留起來。那是為甚麼呢？其實，「雞蛋殼」還有很多的妙用，網上流傳「雞蛋殼」還有以下用途，快來試試吧！

1. 自然肥料

雞蛋殼含有大量的鈣質，是許多植物生長所需的重要礦物質。將雞蛋殼磨碎後，可以直接撒在花園或盆栽土壤上。這不僅可以增加土壤的鈣含量，還有助於改善土壤結構，促進植物健康生長。另外，粉碎後的雞蛋殼撒在植物周圍，可以有效防止一些軟件動物，如蝸牛和蛞蝓等侵害植物。這些害蟲不喜歡爬過銳利的雞蛋殼碎片，從而保護了植物不受其危害。

2.充當清潔劑

雞蛋殼的粗糙質地使其成為一種天然的磨砂清潔劑。將雞蛋殼磨碎至粉末狀，可以用來清潔鍋具、碗盤或甚至是堵塞的水槽。其微粒能有效去除污垢而不損壞表面。此外，新鮮的蛋殼在水中洗後，可得一種蛋白與水的混合溶液，用這種溶液擦玻璃或其他家具，可增加光澤。倘若瓶中有水垢茶漬，可放入一把搗碎的蛋殼，加點清水，左右搖晃，也可以去垢。

3.DIY面膜

雞蛋殼中的鈣質和蛋白質對皮膚有益，可以用來製作天然面膜。將雞蛋殼磨成細粉，加入小量蛋清和蜂蜜，攪拌均勻後敷於臉上，有助於緊緻皮膚和減少油脂分泌。另外，蛋殼與蛋白之間有一層薄薄的白膜，可用來貼在眼睛下方，因其由膠原蛋白所組成，具有撫平細紋的功效。