憑「善宰」一角升呢新一代男神的韓星邊佑錫,主演的人氣劇《背著善宰跑》雖然已於5月底播畢,但熱潮仍然持續,即使早前他人紅惹事非,出國時機場保安過度保護而惹起耍大牌爭議,最終獲韓媒平反後,無損其人氣,代言的廣告更一浪接一浪。

近日除了接拍的銀行公開新宣傳照之外,他代言的即食拉麵因印有其靚樣做招徠,吸引大批韓國及海外的粉絲爭購,品牌商亦驚嘆其驚人的宣傳效應,宣布該款產品在上市僅5天便已累計突破百萬銷量,比原定銷售目標提前約兩周,公司已 計劃擴大生產並專注於針對相關市場的行銷活動。

另外,主唱《背》劇OST《春雪》的韓國樂隊10CM將展開亞洲巡迴演唱會,繼下月15日演出「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Macau」後,將於11月8日舉行香港場演出,他拍片谷下月的演唱會,大晒流利英語,約定粉絲到時見!