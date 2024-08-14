【簡潔生活學】豆花工作坊　成就解鎖

最近我跟大部分人一樣，忙於追睇各項賽事，而這個巴黎體壇盛事亦終於圓滿閉幕，這個星期心裏好像有點空虛呢！不過，期間我也不忘工作，上星期便和公司團隊，到北角長者中心做義工，今次我們參與的並非園藝工作坊，而是能滿足口腹的美食製作：豆腐花！

從來沒想過，原來在家中都可以自製豆腐花，更可以選擇鹹甜兩食，我不太愛吃甜，但知道豆腐營養高，含有豐富鈣質及蛋白質，對女性，尤其長者更非常有益，所以今次整豆腐花也很期待。

活動開始先由中心姑娘帶領一起做伸展運動，之後就交由今次工作坊的甜品導師Laura講解，她先跟各位老友記「熱身」，叫他/她們猜猜豆腐花到底有幾多年歷史，有些說幾十年，也有說幾百年，正確答案：是過千年歷史，實在令我長知識了！

由於時間關係和安全考慮，煮豆漿過程由導師負責，我們一班義工和老友記，只需要將食物盒內的熟石膏粉、粟粉與豆漿撈匀，之後再將煮滾的豆漿快手撞入已調好的粉漿內，撥走撞起的泡泡，之後等豆花凝固便大致完成。在等待期間，老友記們就齊齊切葱花及磨薑，若喜歡鹹食，便可以加葱花及榨菜，至於薑蓉則用來製作薑汁糖漿。

活動近尾聲時，大家都很緊張豆花製作是否成功，而Laura導師非常細心，已預先煮好一鍋豆腐花給我們即場品嘗，老友記試食後都大讚又滑又香，更指今次工作坊很實用。

這天跟一班老友記嘻嘻哈哈又過了一個下午，快樂其實可以好簡單。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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