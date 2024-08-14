朱茵自認嚴母同阿女鬥智鬥力　大爆黃貫中係豬隊友

藝人朱茵跟同校師兄潘燦良首次合作拍劇，兩人劇內火花十足，飾演嚴師的朱茵自言面對青春期的女兒經常要鬥智鬥力，笑言老公黃貫中對女兒寬鬆，有時會由神隊友變豬隊友。

藝人朱茵與潘燦良是演藝學院校友，兩人曾在校內合作，畢業後相隔逾30年，才有機會在ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》中再度結緣，潘燦良延續上集的虎爸角色，新加入的朱茵則飾演小學老師，要求嚴格到連虎爸虎媽都大叫怕怕，兩人每次見面都要展開連場唇槍舌劍。

提到兩人在演藝的往事，朱茵指對方曾演出過由她導演的戲，亦曾在學校同台演出，但沒有對手戲，所以當潘燦良得知劇集邀得朱茵演出，覺得應該會很好玩。問到朱茵之所以答應是否被「反派」角色吸引？她直言：「呢個角色好有火花，未試過做一個咁有氣場，咁得人驚嘅人，對我嚟講係新嘗試。（所有演員都驚咗你？）咁又唔會，劇中要有氣場，最初我盡量唔同小朋友玩，因為我演老師，我希望佢對我有少少驚，後來都呃唔到佢哋，佢哋太醒，知道呢個唔係真正嘅你，你係扮惡。」

現實中，育有一女的朱茵自認是嚴母，但不及角色犀利：「如果小朋友犯咗錯，我會講佢知錯喺邊，冇得嘻嘻咁過咗去，冇得咁輕易放過，至於讀書，最重要係你有溫書，考成點唔重要，分數唔係一切。」她指女兒今年11歲剛踏入青春期，令她最勞氣是禮貌方面，有時句句「頂到行」，作為父母要跟女兒鬥智鬥力：「佢想做某啲嘢，會千方百計推你去陷阱，我同爸爸（黃貫中）都要好小心去答佢，真係要用腦，考試咁。（老公係神隊友定豬隊友？）通常我諗到，佢話啱呀啱呀，佢就係神隊友，但當我諗唔到，佢好多時變豬隊友。（佢對女兒比較寬鬆？）係，前世情人，冇辦法，每個爸爸都應該有個女潤吓，個女一叫爸爸返嚟食飯，好過阿媽叫10句。（安排好囡囡嘅升學計劃未？）要睇佢鍾意乜，我哋計劃咗，都要佢做先得，不如畀佢自由，最重要係大家開心，教識佢人生觀同價值觀，點樣執生，緊要過讀書。」

至於潘燦良跟太太蘇玉華膝下猶虛，他坦言雖無教兒煩惱，但也沒有他們的幸福與完整性：「但呢個係我哋嘅選擇，我哋就好好享受依家嘅生活，有時都會傾以前係咪應該生小朋友，但諗嚟做乜，都過咗去。（因為小朋友喺香港生活壓力大，所以嚇怕你？）冇，我哋冇好詳細傾過唔要小朋友，都只係好隨緣。」

朱茵

化妝：Emma Lee

髮型：Kavi Yeung@Myos

服裝：self-portrait