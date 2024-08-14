西班牙番茄節　體驗瘋狂美食之旅

就到暑假尾聲，想把握最後機會暢玩一通，不妨到西班牙一趟！每年8月最後一個星期三，是巴倫西亞（Valencia）附近一個小鎮舉行一年一度的番茄節（La Tomatina），世界各地喜歡瘋狂節慶的旅客均會蜂擁而至，將番茄化作「彈藥」互相投擲，每個人渾身上下布滿酸甜的紅色醬汁，刺激程度與泰國潑水節不遑多讓！到此一遊當然不能錯過美食，大家可以在巴倫西亞品嘗到正宗風味的西班牙燴飯，還可以到米芝蓮3星餐廳擦個夠，徹底感受西班牙半島的風情。

五星味力 Llisa Negra

在巴倫西亞的小鎮布尼奧爾經歷一場酣暢淋漓的番茄大戰後，渾身筋疲力盡，是時候該填飽肚子了！不妨回到市中心，品嘗米芝蓮五星名廚Quique Dacosta的手藝。坐落在巴倫西亞市中心歷史街區的Llisa Negra，是他「產品為本」烹飪理念的絕佳體現。餐廳主打西班牙燴飯、燉菜和燒烤，力求以最純粹的方式呈現食材的原汁原味。餐廳內部裝潢簡約而富有質感，藍白色調和原木家具營造出溫馨舒適的用餐氛圍，讓人彷彿置身於地中海的陽光海岸；而開放式廚房中，火燄在燒烤爐中跳躍，炭火的香氣弥漫在空气中，更是增添幾分熱情活力的氣息。

前菜方面，有經炭火烤製的雅枝竹，保留了獨特的甘甜風味，外層微焦酥脆，內裏柔軟多汁，是搭配餐前酒的絕佳選擇。另有冷漬紅蝦，選用新鮮彈牙的紅蝦，佐以清香的橙子、檸檬和濃郁的蒜泥，最後撒上炸得酥脆的歐芹，清爽又開胃。而擺盤精緻的螃蟹肉醬沙律也值得一試，帝王蟹拆肉搭配濃郁的醬汁和酸忌廉，挖一勺放在Carausao麵包上，鮮甜、奶香和酥脆口感令人欲罷不能！想應應節，也可來一客番茄沙律，精選當地新鮮番茄配醃製馬齒莧、蛇瓜和自家熏製的魚，酸甜又鮮美。

主菜推介傳統巴倫西亞燴飯，皆因這裏是西班牙名菜Paella的發源地，雞肉、兔肉的鮮美，扁豆和蝸牛的獨特口感，都在木材的慢火細燉中交織融合，每一粒米飯都吸收了食材的精華，讓人回味無窮。此外，Llisa Negra漢堡包、炭烤野生吞拿魚片和大蒜蝦煎蛋也都是不可錯過的美味。最後以巴斯克芝士蛋糕和烤無花果脆皮雪糕收尾就再合適不過，無花果的香甜被充分激發出來，搭配酥脆的酥皮和香甜的忌廉雪糕，再淋上蜂蜜，冷熱交融，口感豐富。

靜謐優美 Cenador de Amós

在西班牙坎塔布里亞地區一個寧靜的小鎮Villaverde de Pontones，隱藏着一家米芝蓮三星餐廳Cenador de Amós。主廚Jesús Sánchez自1993年起便致力於將當地自然風土融入精緻料理中，並在2019年成功獲取米芝蓮三星殊榮，成為西班牙僅有的十五家獲此殊榮的餐廳之一，也讓這個僅有420多名居民的小鎮在國際美食界聲名鵲起。餐廳坐落於一座18世紀的古老莊園內，環境靜謐優美，翻新過的主用餐區僅設16個座位，營造出私密尊貴的用餐氛圍。

開胃菜有草莓苦艾酒、鱘魚魚籽餅乾、西班牙蛋餅和紫菜墨魚卷；用餐前，推介以一杯帶有草本方香的草莓苦艾酒喚醒味蕾。然後，再咬一口鱘魚籽餅乾，感受一粒粒魚籽在口中爆破，帶來鮮鹹交織的風味。紫菜卷墨魚不但裹滿墨魚汁，酥脆的紫菜裏還是嫩滑的墨魚，一口咬下去，彷彿整個海洋都在味蕾上翻騰。

愛時令美味，可試試每年七、八月才盛產的當地Magano魷魚，配上以肉湯、墨汁和內臟熬製而成的醬料，風味濃郁；又或是蘇格蘭海螯蝦，肉質鮮甜，搭配醬汁更加鮮美。以鑄鐵鍋製作的西班牙海鮮飯也值得一試，底部的米飯還帶有米焦香。另外，鴿胸肉佐甜菜根、車厘子、鴿子汁不僅賣相吸睛，味道味道甜美濃郁，層次豐富。最後，再以朱古力蛋糕為這餐畫上完美的句號，內餡柔軟濃郁，甜而不膩，令人回味無窮。

雙廚聯袂 Cocina Hermanos Torres

位於巴塞隆拿的餐廳Cocina Hermanos Torres，正如其名，是由一對雙胞胎主廚Javier和Sergio Torres聯手打造的美食殿堂。這對受祖母影響、從小立志成為廚師的兄弟，憑藉對料理的熱忱和默契，終於在2018年將廢棄的工廠遺址改造成一個獨特的餐飲空間，並於2019年榮獲米芝蓮三星。走進餐廳，彷彿置身在一個巨大的開放式廚房，九個功能各異的廚房區域井然有序地分布在餐廳四周，食客可以近距離欣賞到每一道菜餚的誕生過程。值得一提，餐廳侍應是難得可穿球鞋工作的餐廳。

開胃小吃有以薄脆的威化餅乾包裹着香甜松子雪糕，帶來清爽的味覺享受；以黃瓜、柚子和雪莉酒調製而成的特色飲品，酸甜可口，令人耳目一新。還推介清酒漬魷魚塔塔，口感柔滑，搭配魚子醬和清淡的禽肉清湯，鮮味十足。而烤鰻魚搭配苤藍、蘋果和羅勒，再淋上特調醬汁，入口更鮮甜。另外，經過18小時慢燉的焦糖洋葱湯，搭配帕瑪森芝士麵包片和黑松露、黑蒜，味道濃郁香甜。主菜方面，有同樣加入黑松露、苤藍和黑橄欖的西班牙燉飯，配上烤鵪鶉胸肉，則呈現出另一種濃郁風味，令人食指大動。另一道香煎海鱸魚則搭配經典法式黃汁，外酥裏嫩，酸香可口。而採用自家農場羊肉的蒜香烤羊排，就肉質鮮嫩酥軟，搭配鳳尾魚，加添一份鮮鹹的海鮮風味。正值夏日，餐廳還推出向日葵雪糕，不但視覺上賞心悅目，味道也香甜可口。