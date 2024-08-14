小S飛擒大咬搞男神　鄭伊健速逃無門惟有就範

男神鄭伊健最近到台灣宣傳演唱會，鮮有上節目的他為徐熙娣（小S）主持的節目《小姐不熙娣》擔任嘉賓。伊健在節目中大晒「港普」顯得雞同鴨講。被問到扮演《古惑仔》要有甚麼要求？他笑說：「你可以去香港買本《古惑仔》漫畫，快看幾遍就知道有甚麼方法去演。」他被要求示範「陳浩南」的走路方式，但伊健指已經不能，因為已經脫離了角色。

小S當然不肯放過他，自己扮起「十三妹」與伊健一起演《古惑仔》霸氣出場，但伊健卻變成跟班，更作勢為小S點煙，她則笑說：「已經點過煙了，你燒我嗎？」一輪擾攘後，伊健取過小S手上的香煙，做了一下「彈煙」動作，甚有古惑仔味道，惹來起哄，其他女主持則搞笑地搶住執「煙頭」當作獎品。

最後小S提議與伊健上演激情戲，她採取主動靠近表示好累，伊健尷尬傻笑謂睡覺吧，小S隨即倒入他的胸膛上，伊健尷尬得不知如何是好，只能遮嘴大笑。伊健見勢色不對打算「逃走」，小S又怎會放過他：「幹嗎，不能起來，你給我過來，躺好。」更「自肥」手腳並用箝實伊健，並命令他閉上眼睛睡覺，無從招架的伊健只能夠默默接受，掩面嗌救命，相當爆笑。」