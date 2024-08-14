Alton挑戰舞台劇做嫖客　否認餐廳因虧損而結業

男團MIRROR成員王智德(Alton)、麥沛東和網絡紅人嘉盈（王嘉盈）等人今日（14日）出席舞台劇活動，現場聚集了大批Alton的粉絲應援。Alton和嘉盈首次挑戰做舞台劇，二人分別飾演男女主角，提到事前準備功夫，飾演嫖客的Alton笑言最重要是相信隊友，指近日與麥沛東一齊拍劇，今次再一齊做舞台劇多少會倚賴對方。而飾風月女子的嘉盈就指小時候經常看港產片，加上對片中鳳姐的形象有深刻印象，又曾經居住過廟街附近，所以對鳳姐的口脗和行為有一定認識。

問到兩人會否擔心自己的形象被今次飾演的角色影響？Alton坦言「擔心過一下」，不過很快就釋懷，而嘉盈則指角色終究是角色，反而好開心拍舞台劇可以體驗不同人的生活。談到今次舞台劇會加插靈異劇情，Alton笑言並不怕，認為只要好友不冒犯對方的心態就可以，而且透露媽媽一向都有給自己護身符，而嘉盈就稱有師傅算過自己的八字，連鬼都怕她。

至於提到由Alton、楊樂文（Lokman）和何啟華（Dee)三人夾份投資的餐廳近日傳出結業要找人頂手的傳聞，Alton就回應說是因為店舖租約期滿，所以需要認真考慮餐廳的未來：「都諗緊要換地方定繼續做呢，但如果要換地方嘅話啲裝修就會浪費咗，所以都希望搵到人可以接收。」又強調餐廳生意不過不失，絕對不是因虧損而找人頂手。Alton透露已有心儀地舖，不過租金偏貴，問到可會考慮招攬新股東？Alton笑言自己沒有這個權力，需要問另外兩位股東的意見，他續言餐廳離約滿還有約2個月，這段時間餐廳仍會照常營業。

另外，同場的麥沛東表示跟Alton拍劇相處了20多天，大讚他單純和善良勤力，又會因緊張而經常問自己問題，二人不時都會討論拍劇的事。而潘兆聰就指去年舞台劇反應熱烈，望今次暫定的14場演出可以加至20場。