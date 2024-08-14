百搭配件　手環變首飾？

今時今日智能手環不只用來監測身體，仲可當作首飾襯衫。小米新推Xiaomi手環9就大玩時裝概念，採用鋁合金噴砂金屬邊，提供午夜黑、冰川銀、玫瑰粉及北極藍四色的同時，仲可配合不同快拆組件使用，例如放入吊墜變成項鍊，連接腕帶變成手鍊，又或掛在鞋子記錄跑步數據，適合日常生活不同場合使用。

手環重15.8g、厚10.95mm，機身輕巧卻內置1.62吋 AMOLED屏幕，最大亮度達1,200nits，並擁有自動亮度調節及60Hz刷新率。搭載高精度感測器，心率準確度比上代提高16%，並支援血氧檢測及睡眠記錄。運動模式則超過150個，並特設10個腕上跑步課程，配合升級版線性馬達，透過震動和點亮屏幕提醒已到達心率和配速目標。

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智能穿載裝置同期仲有CMF Watch Pro 2，這隻智能手錶採用可更換錶圈設計，並預載超過100種錶面，令外觀時刻保持新鮮感。支援超過120種運動模式，可自動識別其中5種，提供全天候心率、血氧飽和度（SpO₂）和壓力水平監測。其他功能包括藍牙通話、音樂控制、接收通知、控制相機、查看天氣及IP68防水防塵等。