王智騫范麒智搞見面會　預告送神秘驚喜

藝人王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）近年以男男CP組合上陣，成功吸納不少粉絲，二人將於本月30日聯手首次舉辦粉絲見面會，日前他們為見面會進行海報拍攝，期間以多個親密甫士示人，面貼面之餘更大玩「壁咚」。

兩人對今次見面會大表期待，還異口同聲指已準備大送驚喜，當中憑劇集《I SWIM》俘虜大批粉絲的Martin，透露會第一次開金口唱歌：「準備咗啲表演，同埋啲互動嘅遊戲，小弟仲會第一次開金口唱歌，到時我都會有禮物送畀大家。」Kenji就表示可以跟粉絲近距離交流，心情有點緊張，他亦為粉絲偷偷地準備了特別表演環節，唯暫時要保持神秘感。

自從在綜藝節目《甜酸苦辣鮮》中大玩不經意的CP感後，成功突圍後，二人不時孖住上陣，他們盼望大家一齊拍攝BL劇，Kenji指：「真係好期待！同Martin一齊拍劇，我就唔使擔心自己一個人做gym 。」對於朝著BL方面發展，Kenji揚言有兩大目標：「第一，就係希望可以好似泰國嘅Bright同Win咁，大家一聽到佢哋嘅名就知道佢哋呢一pair拍過BL劇。第二，就希望我同Martin可以一齊合唱主題曲。」