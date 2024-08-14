江若琳時隔7年再殺入樂壇　心情既迷惘又陌生

36歲江若琳（Elanne）自下嫁「生煎包王」蕭唯展（Oscar），再誕下可愛兒子Owen，轉型做貓酒店生意後，幕前工作明顯減產，不過仍有歌手夢的她，相隔7年再重投樂壇即將推出全新廣東歌《一直留在心底的事》， 圈中好友謝安琪、連詩雅、何雁詩及其老公鄭俊弘等留言支持。

日前她在社交網上載入錄音室及跟音樂人Cousin Fung 的合照，分享重拾歌手夢的喜悅，她說：「仲記得係今年年初揀好Demo 之後，下一步就搵一個能夠幫我搵到一直留在我心底嘅聲音嘅監製，而Cousin Fung係我好欣賞嘅音樂人，佢問我第一個問題係『點解你會想唱番歌呢』，佢仲同我講要我放低所有以往嘅包袱 ，所有保護嘅盔甲 。」

Elanne又指再踏入錄音室，心情迷惘又陌生，但過程相當奇妙，皆因Cousin跟她說唱歌能去打動人並非靠技巧，亦不是靠哭腔賣煽情，而是純粹講故事的能量，所以叫她幻想世界是紫色。」雖然覺得Cousin的說話很玄，但又感謝他跟她齊癲，又成為她的明燈，她謂：「佢陪我搵番我把聲音嘅鎖匙，遇到樽頸位時，佢會帶我出去工業大廈𨋢口，同我一齊唱副歌搵感覺，成件事好正！多謝。」

而其「愛妻號」老公亦送上最有力量的支持，就是到錄音的最後一天，Oscar送上超級驚喜，她說：「帶咗我嘅小歌迷嚟聽我錄音，而我一直都唔知道佢喺度，原來小歌迷一直喺出面專心去聽歌 ，完全無扭計！錄完呢首歌一見到我嘅家人， 見到佢哋嚟支持我做呢件事，真係好感動，因為一切來得不易，好珍惜好感恩。」她口中的小歌迷，當然是她的寶貝仔Owen。