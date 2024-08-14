黃宗澤勤健身誓要做肌男　張繼聰自比「老爺車」要保養

大灣區視帝黃宗澤（Bosco）與張繼聰（阿聰）在紮職系列電影中再續兄弟情，今次還有幸與前輩鄭浩南合作，張繼聰對前輩健碩的身形非常仰慕，戲言能跟前輩有對打戲是對自己的一種肯定，Bosco亦得到啟示，下決心操肌誓要做肌男。

兩人在電影《紮職3》中都有不少打戲和追逐戲，炎炎夏日下拍動作戲固之然辛苦，不過他們笑稱與擔任動作指導的張文傑等相熟，一班老友齊開工就特別開心。Bosco講笑指若再拍《紮職4》的話，應該要跑馬拉松了，體力消耗可想而知，Bosco坦言自己體能變差，拍攝時還讓阿聰介紹健身教練，「因為發覺自己起跑慢咗，因為我好瘦，之前斷過腳又頸椎問題，疫情又停咗休息，好幾年無操過，肌肉流失太多及無力。」現在只要不用開工便去健身，一星期會做四日，非常勤力。問到是否已練到有腹肌？他表示若將來工作有需要便會展露身材。

至於阿聰則自比是「老爺車」，時刻需要保養，提到鄭浩南（Mark）其中一場打戲，對他最「出力」，阿聰即笑說：「點解打我會啪啪聲，都唔記得打咗幾多吓，唔痛，我會當係一種肯定，哈哈！」又大讚Mark是圈中「肌肉界代表」及「蛋白質之王」，身型靚到不得了，「所以打我係對我的認可。」Bosco就講笑:「我都想認可你!」阿聰就笑稱這只有Mark專屬。除了欣賞Mark的肌肉，阿聰也好欣賞前輩時刻保持大細路的年輕心態，爆鄭浩南收工便換短褲，「似足準備去出海，好有型，自問挑戰唔到短褲。」

另外，阿聰透露之前為另一部戲需要除衫，花了兩三個月做運動和節制飲食，拍完第二日立即吃好東西，Bosco亦分享因工作需要除衫，「拍完個鏡頭，蝦餃燒賣擺喺前面，着番衫即刻食。」阿聰自言時刻保持好身材會有壓力，因為當不在狀態時候，便會遭受網絡欺凌。對於Mark讚他們不用埋位時還在討論角色，絕無嬉戲，甚有書卷味，Bosco坦言拍到第三部，自己與阿聰、陳家樂和導演之間，已經習慣性地會一起微調劇本，不過第一次被人讚有書卷氣也很開心。

黃宗澤：妝頭Cyrus Lee/Kel @HH hair

張繼聰：妝頭PinkyKu MakeUp/Matt Chau