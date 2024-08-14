全紅嬋「新歡」曝光　攬到實現身機場惹熱議

17歲中國跳水「小天后」全紅嬋，於今屆巴黎奧運表現超水準，憑「水花消失術」技驚四座，令全世界震驚。與拍檔陳芋汐在女子雙人10米高台跳水奪金後，再成功衛冕女子10米高台金牌。

全紅嬋從巴黎飛抵北京後，大批粉絲前往機場接機一睹偶像風采，結果令機場擠得水洩不通，場面極度混亂。手捧一堆戰利品公仔的全紅嬋再收到大量禮物。近日，全紅嬋分享了自己的收藏品，全都是彩色的烏龜玩具。

原來全紅嬋最愛收集烏龜造型的玩具，曾在亞運賽後透露因特別喜歡綠色，因為「覺得烏龜又醜又可愛的」，連在奧運時的背包都掛滿公仔。全紅嬋日前公開自己的收藏，見到她身穿國家隊制服和黃色拖鞋，坐在地上排列出一系列大小不一的烏龜玩具。旁邊還被速遞紙皮箱包圍，可見她童心未泯一面。

早前已有網民發現，全紅嬋多次出現在社交平台「烏龜盲盒」的直播間，甚至留言：「我來了」。許多人以為這是有人冒認全紅嬋，但發現是她真本人，商家看到收件人也感到震驚，最終全紅嬋獲得47隻烏龜玩具，並被直播主勸「要理智消費」。

網民留言表示：「她現在的年紀也是個孩子」、「終於看見我和奧運冠軍的共同嗜好了，喜歡烏龜」、「彩色烏龜批發紅姐」、「歡迎奧運王者龜來」。日前，她跟大隊返回內地，網民在機場遇上國家隊的成員，見她竟然全程抱着《五星級大鼠》（Ratatouille）的主角「味王」公仔上飛機，而最愛的公仔是小海龜Olu Mel。其實，全紅嬋身邊的物件已被粉絲關注，形成了一股搶購熱潮，全紅嬋在奧運穿上的拖鞋也被搶購一空。

此外，全紅嬋與成功衛冕男子3米彈板奧運金牌的謝思埸都為廣東人，網上出一段謝思埸與樊振東以廣東話交流的片段，謝思埸對鏡頭說：「喂，點呀你？」鏡頭一轉見到全紅嬋驚喜現身，分別來自湛江、潮汕和廣州的廣東三寶難得合體，全紅嬋卻用普通話回應：「我的黑紅圈好重，你也是」，原來三人沒有睡好。另外，樊振東視陳奕迅為偶像，對於陳奕迅日前被太太徐濠縈踢爆開完演唱會即急急睇樊振東的男團比賽，但樊振東早前接受TVB訪問就以專注比賽為由，拒在鏡頭前以廣東話回答，獲讚專業。