呂爵安陳凱詠MV演過氣情侶　鏡頭後笑料不斷

男圑MIRROR成員Edan（呂爵安）與陳凱詠 （Jace）首度合作推出合唱情歌《漸漸我們》，在MV中兩人深情演繹過氣情侶，不過鏡頭後，老友鬼鬼的兩人笑料不斷，令現場籠罩歡樂氣氛。Edan與Jace的總予人開心感覺，但推出深情歌曲，就連Jace也摸不着頭腦：「我開頭都話唔想咁深情，可以輕鬆啲開心啲，甚至唱跳，點解要咁深情？」Edan自解謎團道：「開頭都討論咗一段時間咩方向，有試過想R&B、唱跳或者情歌，同監製T-ma都傾過，佢都真係整咗唔同嘅demo畀我哋，最尾揀咗呢首最容易入腦、最有感染力嘅歌，同埋香港好耐都冇呢種男女合唱情歌，覺得係個好嘅機會推出，下次再玩其他啦！」

二人最近才合演《拉闊音樂會》，但其實Edan於3年前已跟她結緣，Edan回憶道：「音樂會再對上一次嘅合作係《激安百貨》，但一直都冇諗過音樂上合作念頭。」Jace也補充道：「既然都做得拉闊，就不如做隻合唱歌玩下啦！」Edan也點頭續道：「同得Jace合作當然唔好嘥，同埋過去有合作過，佢都算係一個幾好嘅合作對象，都有少少火花，有少少夾到，就不如把握今次機會。」

在MV中飾演過氣情侶角色，毋須培養情緒就可直接埋位拍攝，Jace表示：「今次MV演出培養感情係唔需要㗎！一埋位就畀到，你見到我哋行嘅步速都冇夾過，竟然都剛剛好！」不過Edan觀察到Jace在拍攝當日的一些微細舉動，忍笑說：「同埋今日（拍攝當日），Jace嘅情緒係100分，見到佢係咁眨眼⋯⋯」她見Edan突然搞鬼也配合搞笑，補充道：「因為我投入角色，見到前度，心情好複雜，唔知點算好，一亂呢就眼都係咁眨。」Edan聽到Jace的答案即回應：「咁下次睇吓Jace喺啲咩場合，會係咁眨眼先！」此時JACE即反問佻皮的Edan：「咁你見到我係咩情感？」Edan也繼續戲言，表示：「我係好豐富地空白，見到前度，就空白晒囉！」

Edan自爆連環遇上不幸失策事情，他說：「其中一個shot係拍我，佢影背脊，但佢對住我扮鬼臉，結果我認唔住笑咗囉，點解佢咁可愛嘅，伸脷喎！」失策事件還包括偷偷與工作人員及其他演員夾定炮製惡作劇，可惜卻失敗了！Edan說：「開製作會議時，突然諗起不如玩吓佢，如果我同MV中佢嘅男朋友仔拖埋手跟住走，睇吓佢咩反應。」結果Jace竟然冇反應！Jace無奈表示：「你哋做得唔夠說服力，如果你哋稍為有多啲進展，我會畀到多啲。點解你可以寓工作於娛樂，咁都整個prank（惡作劇）？你知有啲嘢要還㗎呵！？死梗呀佢。」