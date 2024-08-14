超能性鬥士　床上過招

好多人都有睇過日本特攝片集系列，而日本AV界亦有好多特攝式作品，好似「女戰士系列」就係其中之一，當中嘅女主角擁有超能力又好打得，卻估唔到道高一尺，魔高一丈，畀班邪惡奸徒兩三下手勢就砌低，仲成為對方嘅性奴，真係陰功豬！

無力反抗

喺GIGA出品嘅《女超人羞恥謀略》入面，天月杏係保護地球嘅女超人，多年來擊敗唔少外星入侵者，成功保衞地球和平。不過，再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日，加上入侵者嘅戰鬥力愈來愈勁，呢日佢終於失手被斗篷外星人擊倒，而對方仲好鹹濕猥瑣，做出各種猥褻行為，仲嚟個霸王硬上弓！之後，杏妹又遇到兩個冒牌戰隊男戰士，更被迫玩3P，令佢覺得自己好羞恥！

百般魚肉

同樣由GIGA推出嘅《被掌握秘密走向失敗》當中，吉根柚莉愛表面上係辦公室女郎，但實際上佢係專門打擊邪惡組織嘅女英雄，而佢嘅必殺技就係一對大波波，因為班壞人掛住望佢對波而暈晒大浪，愛妹就趁機將佢哋打低！不過，柚莉愛今次面對戰鬥力更強嘅女奸徒時卻被打敗，之後對方更派出兩名大隻佬手下將愛妹百般魚肉，仲逼佢施展胸夾功夫爽過夠！

難敵四手

呢部《超級女主角的危險Vol.98》，講述近日社區出現多宗女性暈倒街頭事件，水手裝女戰士星仲心美決定追查一番，經過連日查探，終於發現事件同惡魔兄弟有關，原來佢哋從女性身上吸取力量，於是心美去單挑呢對兄弟，可惜最終落得敗陣下場，本來惡魔細佬諗住將心美吸乾，不過惡魔阿哥就話心美咁索，享用其美色先係最過癮，就係咁，心美就變成佢哋嘅性奴喇！

簡評

所謂巾幗不讓鬚眉，大家亦可以從美國超級英雄電影當中有好多女戰士都好打得，而喺日本AV界當中亦一向有女戰士系列，就好似今日為大家介紹嘅3部咁！當中本仙最鍾意吉根柚莉愛主演嘅《被掌握秘密走向失敗》，原因係柚莉愛身材豐滿誘人，單係心口對大波波就已經夠晒吸睛，加埋一女兩男3P大戰場面，令觀眾睇得好滿足！