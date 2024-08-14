芬蘭肉女　發射M Cup導彈

喺外國巨乳索女何其多，但係講到擁有一對M Cup爆乳，除咗話誰乳爭峰之外，真係諗唔到可以講啲乜！邊個咁重量級？佢咪就係來自芬蘭嘅Pasha Pozdniakova，小心畀佢對導彈射親呀！

天然激凸

大部分歐美囡囡都擁有巨乳身材，唔通個個都係天然無添加？的確當中有唔少係經過後天加工，所以大得嚟質感硬磞磞，男人鍾唔鍾意，真係見仁見智！不過，喺模界亦不乏天然大波索女，好似Pasha Pozdniakova就係最佳人辦，佢心口嗰對M Cup導彈係零加工嘅純天然產物，簡單嚟講，係得天獨厚嘅高質數靚燈！

雖然Pasha Pozdniakova擁有芬蘭國籍，但其實佢並非土生土長嘅芬蘭人，原來佢出生於俄羅斯聖彼得堡，13歲時跟父母移居芬蘭嘅薩翁林納鎮，2020年獲得芬蘭公民身份。由於佢父母都係音樂家，故此Pasha Pozdniakova移居芬蘭後便喺一間藝術與音樂學院讀書，並培養出對創作嘅興趣，為佢日後投身網紅事業發展有好大幫助。

公諸同好

早喺大學時期，佢已經開設社交帳號分享創作影片，畢業後就轉攻派福利，經常分享性感自拍照，結果火速爆紅。要知道Pasha Pozdniakova唔單止爆乳夠激凸，乳溝猶如大峽谷，加埋渾圓結實嘅豪華臀更係吸睛度爆燈，試問咁養眼嘅寫真，男士點可能抗拒？

雖然Pasha Pozdniakova嘅寫真福利感十足，但係佢就話並非賣弄色情，只係想將引以自豪嘅身材公諸同好，希望女士們能夠識得欣賞自己嘅身體，而且私底下嘅佢其實着得相當密實。縱然佢係咁講，實情係佢先後為多本著名男士雜誌及成人網站拍攝限制級寫真，其後更開設埋OnlyFans帳號，透過挑戰尺度嘅辣照搵真銀。除咗網紅事業受關注外，Pasha Pozdniakova嘅感情生活同樣精彩，曾跟多位男歌手傳出緋聞，不過佢就話依家仲係單身喎！

Profile

年齡：25歲

身高：168cm

三圍：38M-26-38

Pasha Pozdniakova嘅網紅事業究竟有幾勁？單係IG已有粉絲超過247萬之餘，OnlyFans帳號更有超過10萬人訂閱，名副其實係人氣同吸金力都咁強勁呀！